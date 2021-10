Baikal BE-M1000, il processore russo basato su architettura ARM

In un mondo sempre più polarizzato e dove la tecnologia può dare un vantaggio sulle altre superpotenze, anche la Russia di Vladimir Putin punta all'indipendenza dalle soluzioni occidentali. Il sito Overclockers.ru riporta che Baikal Electronics ha ricevuto il primo lotto di CPU BE-M1000 realizzato con processo produttivo a 28 nm da TSMC. Il primo "batch" è formato da 5000 CPU, non sufficiente per una commercializzazione di massa ma quanto basta per iniziare la distribuzione ai principali clienti.

Baikal Electronics, che ricordiamo essere uno spin-off di T-Platform, realtà impegnata nel settore dei supercomputer con sistemi che sono transitati nella classifica TOP500, distribuirà i processori ad aziende governative che fanno uso di software approvato dallo stato centrale come Astra OS (una distro di Linux), My office o VPNet SafeBoot. Inoltre, BE vuole distribuire tali processori ai SI (System Integrators) russi come iRU per creare sistemi all-in-one e portatili.

I Baikal Electronics BE-M1000 sono CPU dotate di 8 core ARM Cortex-A57 con frequenza fino a 1,5 GHz ed un TDP di 30-35 W. La CPU dispone di 4 MB di cache L2 e di 8 MB di cache L3, ed integra una GPU ARM Mali-T628 con frequenza compresa tra i 700 e i 750 MHz. Per quanto concerne le prestazioni, i BE-M1000 dovrebbero assestarsi a un livello simile al Core i3-7300T di Intel, una CPU del 2017, quindi dovrebbero essere più che sufficienti per un tipico scenario di lavoro da ufficio.