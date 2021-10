Microsoft come Apple? Prove tecniche d'addio alle CPU x86 con i futuri Surface?

Sono passati pochi giorni dai rumor che vedevano AMD e Microsoft impegnate nello sviluppo di un nuovo chip dedicato al Surface Pro X, un SoC ARM equipaggiato con una GPU AMD RDNA2. Non c'è la conferma che quella collaborazione sia in essere, ma di recente la casa di Redmond ha pubblicato un annuncio di lavoro che lascia pensare allo sviluppo di una soluzione proprietaria, partendo dalla composizione del giusto team per la progettazione del chip. Microsoft sta cercando infatti un "Director of SoC Architecture" proprio per la divisione Surface.

Non conosciamo la genesi di questo annuncio di lavoro, se punti a rafforzare un team esistente impegnato nella progettazione di un SoC interamente "fatto in casa" o se serva una figura che consenta di lavorare meglio con i partner come AMD.

Quello che sappiamo è che non si tratta dell'unico annuncio pubblicato da Microsoft e relativo al mondo hardware: l'azienda cerca anche un "Director of IP Architecture" e un "Lead SoC Competitive Analysis Engineer - Silicon Architecture", ruoli che fanno pensare a intenzioni più che serie nel campo dei microprocessori. Insomma, potrebbe trattarsi di qualcosa di più profondo rispetto ai chip SQ1 e SQ2 creati in collaborazione con Qualcomm negli anni scorsi.

Apple, passata ad una progettazione completamente indipendente dei propri chip con risultati più che sorprendenti (come dimostrano i nuovi M1 Pro e M1 Max), ha dimostrato a Microsoft che è possibile creare soluzioni proprietarie competitive. Per Microsoft si tratta inoltre di uno sviluppo che potrebbe aiutarla a spingere Windows on ARM, la versione del sistema operativo per i chip ARM che non ha ancora trovato successo.

Rimane dunque da capire se i futuri Surface monteranno un chip ARM maggiormente modificato rispetto a SQ1 e SQ2 ma frutto di una partnership - come quella vociferata con AMD - oppure se il progetto di Microsoft sarà realizzato totalmente in casa. Non si possono escludere né una né l'altra ipotesi, d'altronde Microsoft e AMD collaborano da tempo in ambito console e, allo stesso tempo, l'azienda ha risorse finanziarie sufficienti per sostenere una progettazione totalmente indipendente.