Nuovi MacBook Pro da 16 e 14 pollici: torna il MagSafe, scompare la Touch Bar, arriva la notch sul display

Dopo aver svelato i nuovi SoC M1 Pro e M1 Max, Apple ha presentato al pubblico i nuovi sistemi portatili MacBook Pro 16 e MacBook Pro 14 (quest'ultimo è un formato inedito per Apple). Troviamo conferma pressoché di tutte le voci di corridoio circolate in precedenza, con i nuovi sistemi che propongono una discreta versatilità sul fronte delle porte di connettività e introducono, prendendola a prestito dal mondo iPhone, la notch sullo schermo.

"Volevamo creare il notebook professionale migliore al mondo e oggi siamo entusiasti di presentare il nuovo MacBook Pro con i chip M1 Pro e M1 Max; è una combinazione rivoluzionaria di prestazioni fenomenali, autonomia della batteria senza pari e funzioni all’avanguardia. Il nuovo MacBook Pro ha un meraviglioso display XDR, ancora più porte tra cui MagSafe 3, un’evoluta videocamera a 1080p e un sensazionale sistema audio a sei altoparlanti, il tutto in un fantastico design. Il nuovo MacBook Pro non ha eguali ed è di gran lunga il miglior notebook professionale che abbiamo mai realizzato" ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing per Apple.

L'impostazione estetica non tradisce i canoni dello stile di Cupertino, e anzi si può scorgere un leggero ritorno al passato con i bordi inferiori arrotondati come accadeva nei sistemidell'era G4. L'elemento visivamente più impattante dei nuovi portatili è il display: per entrambi i formati troviamo un pannello "" con tecnologia Mini-Led (già usata nel recente iPad Pro) che consentenit e supporto alla modalità HDR, con rapporto di contrasto di 1.000.000:1. Dal punto di vista cromatico si tratta di display capaci di riprodurre i colori dello spazio colore DCI-P3 del cinema digitale. Anche su questi pannelli, per la prima volta sulla linea MacBook Pro ma che abbiamo già incontrato sui recenti iPhone 13 e su iPad Pro, troviamo la, in relazione con il tipo di contenuto mostrato a schermo.

MacBook Pro 16 offre, nel dettaglio, un pannello da 16,2 pollici con risoluzione di 3456x2234, mentre MacBook Pro 14 mette a disposizione 14,2 pollici e risoluzione di 3024x1964. Rispetto ai modelli precedenti Apple sceglie ora un'impostazione quasi "frameless", con cornici molto sottili. E sulla parte superiore del display opera una vera e propria rivoluzione introducendo anche qui un'impostazione a notch: in questo modo la barra dei menù si sposta verso l'alto, andando a "riempire" lo spazio a sinistra e a destra della notch.

Il ritorno al passato non si trova solamente nell'impostazione stilistica: Apple, come le voci di corridoio avevano indicato da tempo, cambia direzione rispetto alle precedenti generazioni di sistemi portatili e ripropone (finalmente!) un maggior numero e maggior varieta di porte di connessione: ritroviamo il connettore di alimentazione MagSafe e lo slot per schede SD, a cui si aggiungono 3 porte Thunderbolt 4 (e USB-C) e una porta HDMI. In tal caso è utile precisare che con il chip M1 Pro è possibile collegare fino a due Pro Display XDR, mentre con il chip M1 Max si possono collegare fino a tre Pro Display XDR e una TV 4K contemporaneamente. Per la connettività wireless MacBook Pro integra Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

I nuovi MacBook Pro 16 e 14 vedono inoltre la scomparsa della Touch Bar, un sistema di input contestuale che ha raccolto più critiche che apprezzamenti, a favore di una riga di tasti funzione a piena grandezza.

Nuova anche la videocamera FaceTime integrata nella notch, che ora offre una risoluzione di 1080p, apertura F/2.0 e il supporto alle funzionalità di video computazionale per l'ottimizzazione automatica delle registrazioni e delle trasmissioni in streaming o in chat video. Anche il versante audio offre interessanti novità, costituite da un sistema di 6 altoparlanti (due tweeter e due woofer force-cancelling) con supporto all'audio spaziale.

I modelli di MacBook Pro possono essere ordinati da oggi e saranno disponibili a partire da martedì 26 ottobre. Il nuovo MacBook Pro 14 viene proposto ad un prezzo di partenza di €2.349 mentre il nuovo MacBook Pro 16 ha un prezzo a partire da €2.849, entrambi con SoC M1 Pro, 16GB di memoria RAM e SSD da 512GB. Specifiche e prezzi delle altre configurazioni nell'immagine sopra.