iPhone 17 a prezzi mai visti prima: cambio di strategia in arrivo nel 2025?

Le previsioni degli esperti del settore evidenziano come i dazi commerciali statunitensi possano spingere Apple a rivedere la strategia di pricing per la prossima generazione di iPhone, con le conseguenze che ricadranno nelle tasche dei consumatori.

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e altri paesi potrebbero iniziare a produrre effetti concreti sul mercato degli smartphone, con Apple che si prepara ad aumentare i prezzi di iPhone 17 per compensare i maggiori costi derivanti dai dazi. La decisione rappresenta una risposta diretta alle pressioni economiche che diverse aziende stanno affrontando e che immancabilmente si estenderanno inevitabilmente ai consumatori finali.

Sull'argomento ci sono state diverse stime più o meno contrastanti, e adesso si è aggiunta al coro Counterpoint Research. La società di analisi di mercato ha drasticamente rivisto le proprie previsioni per il mercato globale degli smartphone, riducendo le stime di crescita dal 4,2% inizialmente previsto a un più modesto 1,9% per il 2025. La modifica deriva dall'impatto combinato delle incertezze legate ai dazi statunitensi e delle sfide persistenti nel mercato cinese, due fattori da cui dipendono diverse dinamiche del settore.

I nuovi iPhone potrebbero essere i più costosi di sempre

L'analisi di Counterpoint evidenzia come il Nord America rappresenti l'area geografica più colpita da queste dinamiche, con previsioni che indicano un calo delle vendite su base annua sia per iPhone che per gli smartphone Samsung. La causa principale risiede negli aumenti di prezzo che le aziende dovranno necessariamente implementare per mantenere i margini di profitto di fronte ai costi aggiuntivi imposti dai dazi. Quindi gli aumenti di prezzo per i consumatori finali sembrano inevitabili.

La Cina, tradizionalmente uno dei mercati più dinamici per gli smartphone, presenta anch'essa segnali di rallentamento. Nonostante i programmi di sovvenzioni governative, la risposta del mercato si è rivelata più debole del previsto, contribuendo a una crescita quasi piatta su base annua. Tale scenario costringe i produttori a riconsiderare le proprie strategie di penetrazione in quello che rimane comunque il più grande mercato mondiale per gli smartphone. Le proiezioni di Counterpoint assumono un contesto tariffario relativamente stabile per tutto il 2025, ma gli analisti avvertono che un'eventuale escalation commerciale potrebbe avere conseguenze ancora più significative. L'incertezza sulla politica commerciale futura rappresenta un fattore di rischio che potrebbe influenzare ulteriormente le strategie di prezzo degli OEM, la pianificazione della catena di approvvigionamento e, conseguentemente, la domanda dei consumatori.