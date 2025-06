Il monitor MSI PRO da 27 pollici a 120Hz scende a 85 solo per un giorno su Amazon

Solo per domani, MSI propone su Amazon il nuovo PRO MP275 E2 al prezzo scontato di 85 euro. Si tratta del primo monitor professionale dell'azienda con refresh rate da 120Hz, pensato per chi lavora a lungo davanti allo schermo e cerca fluidità, comfort visivo e versatilità

MSI mette a listino per sole 24 ore una promozione su Amazon per PRO MP275 E2, monitor da 27 pollici con pannello IPS Full HD e refresh rate da 120Hz, pensato per chi lavora in ambienti professionali e vuole migliorare la fluidità delle immagini e ridurre l'affaticamento visivo. Il prezzo passa da 169,99 a 85 euro , solo per la giornata di oggi.

La diagonale da 27 pollici si abbina a una risoluzione di 1920x1080 pixel, mentre l'ampio angolo di visione da 178° garantisce una buona leggibilità anche da postazioni laterali. L'utilizzo di un pannello IPS supportato da tecnologie Anti-Flicker e Low Blue Light contribuisce a contenere l'affaticamento oculare durante sessioni lavorative prolungate.

Tra gli elementi di rilievo ci sono anche i due altoparlanti integrati, utili per videoconferenze o contenuti multimediali, e una buona dotazione di porte: HDMI 1.4b, D-Sub (VGA) e jack audio, per adattarsi facilmente a diverse configurazioni desktop.

Il design sobrio e compatto si rivolge a studi professionali, uffici e postazioni home office, con un occhio di riguardo per l'efficienza e la praticità. La possibilità di acquistarlo a metà prezzo lo rende un'opzione interessante per chi vuole aggiornare il proprio monitor senza superare il budget.