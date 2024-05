Apple taglia ancora i prezzi degli iPhone in Cina per contrastare la concorrenza locale

Nel contesto di un'accesa concorrenza nel mercato cinese degli smartphone, Apple ha lanciato campagna di sconti sui suoi modelli iPhone 15,difendere la propria quota di mercato nel Paese.

Le piattaforme di e-commerce JD.com e Tmall di Alibaba hanno avviato una nuova serie di sconti sui modelli iPhone 15, con riduzioni di prezzo che raggiungono i 2.300 yuan (292 euro) su alcune. Ad esempio, il modello top di gamma iPhone 15 Pro Max da 256 GB è ora disponibile a 7.949 yuan (1.013 euro), con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di lancio di 9.999 yuan.

Questa non è la prima volta che Apple ricorre a tali strategie promozionali nel mercato cinese. A gennaio, l'azienda aveva offerto sconti fino a 800 yuan sui suoi prodotti, tra cui iPhone, iPad, MacBook, AirPods e Apple Watch, attraverso il suo negozio online nella Cina continentale.

L'adozione di tali tattiche promozionali da parte di Apple è insolita e riflette la crescente pressione competitiva che l'azienda sta affrontando nel mercato cinese. I dati di Counterpoint Research mostrano che la quota di mercato di Apple in Cina è scesa al 15,7% nel trimestre di marzo, rispetto al 20,2% dell'anno precedente, superata da marchi locali come Vivo e HONOR.

La concorrenza si è intensificata ulteriormente con il successo di HUAWEI nel segmento dei telefoni 5G, grazie al lancio del Mate 60 Pro lo scorso agosto. Inoltre, l'azienda ha recentemente presentato la nuova gamma di smartphone di fascia alta Pura 70, che ha riscosso un notevole successo nella sua fase di lancio.

Nonostante le sfide, le recenti iniziative di sconti di Apple sembrano aver dato i loro frutti. Secondo i dati della China Academy of Information and Communications Technology, le spedizioni di smartphone di marche straniere in Cina sono aumentate del 12% a marzo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, un dato che suggerisce un miglioramento delle vendite di iPhone nel Paese.