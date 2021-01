Apple Car, discussioni avviate con Hyundai (e non solo) per la produzione

Le nuove indiscrezioni sulla Apple Car provengono questa volta dalla Corea del Sud e, secondo un nuovo report del Korea Economic Daily, il produttore degli iPhone avrebbe intavolato le prime discussioni Hyundai relativamente alla produzione della nuova automobile della Mela.

Secondo l'articolo Apple sta affrontando le prime trattative con Hyundai Motor Group per la produzione dell'automobile. Apple potrebbe iniziare un rapporto di collaborazione con il produttore di automobili sudcoreano non solo per sviluppare il veicolo elettrico, ma anche e soprattutto per condividere gli "enormi costi" per la progettazione delle tecnologie delle batterie e agli impianti necessari per la produzione delle unità da integrare nel veicolo.

Secondo le precedenti indiscrezioni Apple ha da tempo iniziato la ricerca di un partner per produrre la Apple Car, ma fino ad oggi non erano stati fatti nomi sul possibile brand. Nell'articolo si legge comunque di trattative ancora in fase iniziale, quindi non è detto che l'accordo con Hyundai sia stato già stabilito e finalizzato. Di recente Bloomberg ha affermato che i lavori sull'automobile elettrica di Cupertino sono ancora nelle fasi iniziali e "la fine della fase di produzione non è neanche lontanamente vicina".

Nell'articolo di Bloomberg, inoltre, non è stata in alcun modo menzionata Hyundai e si legge che per vedere la Apple Car sul mercato sono necessari ancora 5 o 7 anni. Il produttore di auto coreano ha comunque confermato di aver già affrontato l'argomento con Apple, ma anche che l'azienda di Tim Cook sta facendo altrettanto con diversi produttori di auto in tutto il mondo.

Hyundai ha comunque specificato che "le trattative sono in uno stadio embrionale, e niente è stato ancora deciso". In seguito alla diffusione del primo comunicato, però, Hyundai ha rimosso il riferimento alle altre case automobilistiche (lo ha fatto notare Bloomberg) e poche ore dopo ha modificato ulteriormente la nota: "Abbiamo ricevuto richieste di un'eventuale collaborazione da varie aziende per quanto riguarda lo sviluppo di veicoli elettrici autonomi", sono le parole generiche dell'ultima revisione. "Nessuna decisione è stata intrapresa perché le trattative sono solo agli inizi". Insomma, la situazione non è chiarissima ma le prove sull'interesse di Apple a produrre un'automobile elettrica lasciano sempre meno spazio a eventuali dubbi.