ASUS ROG Rapture GT-AXE16000: scopriamo il top di gamma Wi-Fi 6E

ASUS ROG Rapture GT-AXE16000 è il top di gamma della famiglia di router di ASUS ROG che supporta lo standard Wi-Fi 6E ed è quindi capace di erogare la rete sulla banda da 6 GHz, insieme ad altre tre reti sulle bande da 5 GHz (2) e 2,4 GHz (Quad-band). Si fa subito notare per le dimensioni importanti e per il design accattivante, come spesso accade con i dispositivi ROG, con una superficie altamente riflettente che è in grado di visualizzare effetti di illuminazione RGB.

Come confermeranno i nostri test, è in grado di offrire performance elevatissime in modalità wireless e wired, anche grazie alla CPU quad-core che si trova al suo interno. Inoltre, è compatibile con l'app ASUS Router, che permette di configurarlo agilmente e in profondità, e con la tecnologia AiMesh, che lo rende l'ideale come router estendibile, ovvero in configurazione Wi-Fi Mesh insieme ad altri dispositivi della stessa ASUS con questo supporto.

ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 supporta la specifica 802.11ax, offrendo le migliori performance in assoluto in abbinamento a client con supporto al Wi-Fi 6E. Ma le prestazioni sono ottime anche sulla banda da 5 GHz, sulla quale eroga ben due reti. La prima sarà configurata di default con larghezza di banda del canale a 160 MHz, mentre la seconda sarà a 80 MHz, il che, unitamente al supporto ai client Wi-Fi 6E, garantisce performance eccellenti, soprattutto sulla prima. Erogando un così alto numero di reti, inoltre, riesce a massimizzare le performance wireless di cui è capace, soprattutto se si collegano i dispositivi a reti diverse.

Il design del GT-AXE16000 è simile a quello del GT-AXE11000, ovvero con forme squadrate e dimensioni importanti. Ben 8 antenne esterne lo rendono ancora più sfrontato. Quattro di queste sono dual-band, ovvero si occupano dell'erogazione delle reti sulle bande da 2,4 e da 5 GHz, mentre le altre quattro sono tri-band, gestendo anche la 6 GHz. È proprio la configurazione delle antenne a garantire la principale differenza rispetto al GT-AXE11000, perlomeno per quanto riguarda il Wi-Fi, dato che in questo caso ne deriva una soluzione Quad-band, e non Tri-Band.

L'utente può decidere di utilizzare le quattro reti in modalità smart, quindi assegnando al router la scelta di disporre i vari dispositivi sulla rete più adatta in funzione dei suoi algoritmi interni. Questo garantisce maggiore stabilità, ma non sempre offre le migliori performance. In alternativa, si può decidere di gestire separatamente le quattro reti: in questo modo avremo quattro SSID e di volta in volta decideremo la rete su cui collegare il dispositivo di turno. Il router può, inoltre, funzionare anche in modalità Access Point, perdendo le prerogative di firewall, NAT, condivisione IP, ecc, perché vengono assegnate all'altra rete a cui è connesso in cascata.

La copertura a specchio è, invece, piuttosto unica, si sporca facilmente e ospita un effetto di illuminazione regolabile tramite l'app ASUS Router. Parliamo di una soluzione indirizzata soprattutto ai giocatori, e questo vuol dire che l'interfaccia web è basata su un layer ottimizzato per questi ultimi, con feature specifiche come la modalità "Game boost".

La parte software è, infatti, ottimizzata per prioritizzare le applicazioni di gioco, assegnando a queste ultime le risorse di rete per prime in caso di congestione e traffico intenso. Questa tecnologia è progettata per eliminare i ritardi e la latenza della rete per un'esperienza di gioco online più fluida. Con vantaggi concreti per i giocatori, come hanno confermato i nostri test, seppure a fronte di un prezzo al pubblico non certo alla portata di tutti, di 679,00€.

Un router con supporto al Wi-Fi 6 (o Wi-Fi 6E) gode poi di una serie di tecnologie pensate per ottimizzare le prestazioni di rete. A partire da Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), che consente di utilizzare più efficacemente lo spettro delle frequenze a disposizione, allocando nella stessa larghezza di banda del canale più utenti, e questo riguarda sia l'upload che il download. Ciò consente a molti più utenti o dispositivi di condividere un singolo canale, grande anche 160 MHz. È grazie a questa tecnologia che si può dire che Wi-Fi 6 riesce a offrire prestazioni di trasmissione dei dati superiori ed è capace di accogliere un maggior numero di dispositivi sulla rete.

Con le bande da 2,4 GHz, infatti, abbiamo una larghezza di canale massima di 85,5 MHz, mentre con quelle da 5 GHz abbiamo una larghezza fino a 460 MHz, ma senza la possibilità di sfruttarla nella sua interezza visto che non vi sono sufficienti canali contigui a disposizione. La gamma di frequenze UNII-5 offre, invece, una larghezza di banda su canali contigui fino a 500 MHz, che permette di utilizzare fino a tre canali con una larghezza di canale di 160 MHz senza interferenze, e questo moltiplica le performance.

La larghezza di banda da 160 MHz permette così di raggiungere velocità teoriche fino a 4804Mbps, anche se poi, nella pratica, non si raggiunge una velocità del genere perché nessuna scheda di rete Wi-Fi è capace di toccare velocità simili. Inoltre, si tratta di un tetto prestazionale saturabile solamente associando vari client a reti differenti, quindi sommando i valori prestazionali che ciascuna di esse è in grado di offrire. Parliamo, inoltre, di antenne che funzionano in modalità 2x2 MU-MIMO (e questo vale anche per le bande da 2,4 e da 5 GHz, con prestazioni rispettivamente fino a 574Mbps e 2.402Mbps).

Sul fronte della sicurezza, invece, Wi-Fi 6 mette a disposizione il metodo di autenticazione WPA3-Personal, che è il modo migliore per proteggere efficacemente la propria connessione Wi-Fi, a patto che anche il client lo supporti.

Tutto questo, comunque, si traduce in prestazioni Wi-Fi decisamente consistenti. La maggior parte degli utenti accede a casa a internet tramite una rete wireless, soprattutto se deve farlo da smartphone, tablet, oggetti smart. Tuttavia, per i giocatori è altrettanto importante la connessione cablata di tipo LAN. ASUS ROG Rapture GT-AXE16000 non è come gli altri router che ambiscono a definirsi gaming ma non dispongono di un numero sufficiente di porte LAN, visto che è dotato di quattro porte da 1 Gigabit, della WAN da 2,5 Gigabit e di ben due porte da 10 Gigabit.

Tutto questo non solo rende possibile sfruttare il pieno potenziale delle connessioni FTTH da 2,5 Gigabit che iniziano a diffondersi nelle città italiane, ma consente di gestire reti secondarie, magari connesse alle porte da 10 Gigabit, molto complesse e prestazionali. Le due porte LAN da 10 Gigabit sono collocate sul retro del dispositivo, mentre sui lati troviamo due porte USB. Il router supporta anche lo streaming UPnP e DNLA, consentendo la riproduzione dei contenuti archiviati su un'unità esterna (basta che sia formattata in FAT32 o NTFS). L'interfaccia web di ASUS permette infatti di creare e gestire il proprio server multimediale in semplici passaggi, permettendo di definire il percorso del media server in base alle proprie esigenze e anche di creare server personalizzati per iTunes. Sempre sulla scocca, abbiamo anche il pulsante "Boost" che permette di abilitare o disabilitare l'illuminazione RGB, la modalità gioco e il DFS, la selezione dinamica della frequenza che permette di usare frequenze normalmente riservate.

Sebbene non sia strettamente necessario, per via della presenza delle porte da 10 Gigabit, le porte LAN 1 e LAN 2 possono essere configurate per funzionare in Bonding/Link Aggregation. Questo può essere particolarmente utile nel caso si disponga di un NAS con il supporto al Bonding, ovvero di molteplici schede di rete che possono funzionare in parallelo. Meno utile per gli utilizzi da PC, visto che Windows, da qualche versione a questa parte, non supporta più il NIC Teaming tra le schede di rete (IEEE 802.1ad).

Passando ai test, iniziamo con la consueta prova del throughput. Per realizzare la misura colleghiamo un portatile con supporto al Wi-Fi 6E in wireless al router, mentre quest'ultimo è connesso alla rete degli uffici di Hardware Upgrade con un cavo Ethernet Cat8, e ulteriormente a un PC Desktop con porta da 10 Gigabit, per evitare qualsiasi tipo di collo di bottiglia. I test sono poi realizzati con il software iPerf, il quale simula il trasferimento dei dati tra i due client.

Questo test dipende molto dal client, che in questo caso è stato in grado di sfruttare il potenziale del GT-AXE16000, evidenziando un dato di trasferimento che non avevamo in precedenza riscontrato con nessun altro router. Oltretutto, anche la rete sulla banda da 5 GHz si è dimostrata molto veloce, superando in maniera sensibile gli altri router testati.

Per quanto riguarda il test sull'intensità del segnale, come è normale che sia, la rete sulla banda da 2,4 GHz si è rivelata la più stabile, ma le reti sulle altre bande non sono molto da meno. In particolare, i risultati mostrano un degrado minore man mano che si aumenta la distanza dal router, il che è un chiaro indice della buona portata di segnale ottenibile con il GT-AXE16000.

ASUS promette ai giocatori grandi prestazioni con questo router in concomitanza di congestione della rete e traffico intenso. Per questo abbiamo voluto fare una prova del ping, pur questo sia molto dipendente anche dalla stessa connessione a internet. Abbiamo testato i tre router in condizioni di massimo potenziale della rete e poi avviando contemporaneamente un download su Steam a piena banda, mentre pingavamo i server del gioco Path of Exile. Grazie alla modalità gioco, come evidenzia il grafico, ASUS ROG Rapture GT-AXE16000 riesce effettivamente a svolgere un gran lavoro, minimizzando, rispetto agli altri router "non gaming", l'incremento del ping, e conseguentemente delle latenze nell'esperienza di gioco multiplayer.

Il bufferbloat può causare latenza e jitter elevati nelle reti quando si verificano le condizioni di buffering eccessivo dei pacchetti, a causa di una gestione non opportuna da parte del software che regola il router. Il bufferbloat può anche causare ritardo rispetto all'invio e alla ricezione dei pacchetti, in maniera non regolare nel corso del tempo, oltre a ridurre il throughput complessivo della rete.

Infine, data la natura della proposta di ASUS, non potevamo non testare il throughput LAN-LAN, ripetendo il test precedente sul throughput ma modificando una delle estremità della connessione, rimpiazzando al portatile Wi-Fi 6 un PC Desktop con porta di rete da 10 Gigabit. Il test è interessante perché, nella connessione LAN-LAN da 10 Gigabit, spinge il router a funzionare nel suo pieno potenziale. Come si può vedere, non abbiamo notato perdite di performance significative né per le due porte da 10 Gigabit, né per la WAN da 2,4 Gigabit, così come per quelle da 1 Gigabit.

Per concludere, quindi, ASUS ROG Rapture GT-AXE16000 è sicuramente una soluzione completa, in grado di offrire il massimo delle performance, a patto di possedere client Wi-Fi 6E. Per i giocatori può essere la soluzione ideale, anche grazie alle ottime possibilità di personalizzazione messe a disposizione dalla sua ottima interfaccia web e dall'altrettanto elogiabile app per lo smartphone. Anche l'ufficio può beneficiare di una soluzione del genere, soprattutto in configurazione Wi-Fi Mesh.

Il problema è senz'altro il costo, visto che non è sempre giustificabile una spesa di poco meno di 700 euro per il solo router. Anche questo evidenzia come sia una soluzione estrema, dal punto di vista delle prestazioni e dell'estetica, ma anche del prezzo.