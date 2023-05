ASUS TUF Gaming AX4200: router estendibile anche per il gaming

Il marchio TUF Gaming di Asus è molto interessante da diversi punti di vista. Quasi sempre si tratta di prodotti in grado di replicare le prestazioni delle migliori soluzioni del brand principale Asus, a prezzi più bassi. E ha colto nel segno, se è vero che le periferiche e i PC TUF Gaming sono quasi sempre tra i più venduti nelle rispettive categorie.

Oggi parliamo di ASUS TUF Gaming AX4200, un router Wi-Fi 6 ottimizzato per le esigenze dei giocatori. Si tratta di una delle soluzioni che rientrano nel segmento che ASUS definisce dei router estendibili, ovvero compatibili con la tecnologia AiMesh e quindi aderente alla moderna logica del Wi-Fi Mesh. Sfruttando il software messo a disposizione da ASUS, infatti, è molto facile estendere la rete creata con un AX4200, auspicabilmente dotandosi di una seconda unità uguale alla prima per beneficiare delle medesime prestazioni e per poter installare e configurare facilmente la rete Wi-Fi Mesh. Qui la nostra guida ai router estendibili.

TUF Gaming AX4200, che è simile a una soluzione precedentemente introdotta sul mercato, TUF Gaming AX3000 V2, è realizzato con materiali di alta qualità con un design accattivante ma piuttosto sobrio, con dei piacevoli inserti in arancione. Il dispositivo si caratterizza per queste misure: 265 × 175 × 60 mm; mentre pesa 547 g, il che lo rende facilmente trasportabile. Ci sono 4 antenne esterne, con una lunghezza di circa 20 mm ciascuna. Di queste, due sono dedicate alla connessione su banda da 5 GHz, mentre la terza è riservata a quella sulla banda da 2,4 GHz. La quarta antenna, invece, può eservire entrambe le radio da 5 e da 2,4 Ghz.

Il router presenta anche una porta Ethernet 2,5G ad alta velocità, mentre conferma il pacchetto di protezione tipico delle soluzioni ASUS con AiProtection, fornito in collaborazione con Trend Micro. Questo tipo di supporto di protezione, così come il Parental Control e le VPN, sono fornite gratuitamente per gli utenti dei dispositivi ASUS, mentre nel caso di altri produttori spesso si richiede un canone mensile. Nella confezione, inoltre, è presente anche un cavo Ethernet di tipo Cat5e, molto utile per gestire connessioni cablate veloci e sfruttare la porta da 2,5 Gigabit.

Sulla parte frontale troviamo delle griglie di ventilazione all'interno di un sistema di raffreddamento efficace che fa in modo che il router non si surriscaldi particolarmente neanche dopo lunghe sessioni di utilizzo. All'interno, inoltre, si trovano dissipatori in alluminio con rivestimento in nanocarbonio. Il router è infatti basato su un hardware piuttosto avanzato con piattaforma MediaTek Filogic 830 e SoC con quattro unità di elaborazione con architettura ARMv8 a 64-bit. Questo SoC opera a una velocità di clock di 2000 MHz. Abbiamo memoria DDR4 per 512 MB e memoria flash per 256 MB per la memorizzazione delle impostazioni direttamente sul router.

Il modulo radio di questo ASUS TUF Gaming AX4200 supporta tutte le principali tecnologie che consentono al router di aderire allo standard Wi-Fi 6. Ovvero, modulazione 1024-QAM, tecnologia OFDMA e la capacità di erogare reti wireless con largezza di canale da 160 MHz e banda da 5 GHz, queste ultime fondamentali per implementare le performance tipiche del Wi-Fi 6 e per consentire che un più ampio numero di dispositivi possa essere accolto sulla rete. Per quanto riguarda la configurazione MIMO, abbiamo un 4x4 sulla banda da 5 GHz e un 2x2 su quella da 2,4 GHz, che si traducono in velocità di trasferimento massime teoriche di 3603 Mbps per quanto riguarda la prima e di 574Mbps per la seconda.

Abbiamo anche 8 LED che indicano, rispettivamente, la presenza di connessione di alimentazione, l'attività di rete sulle bande da 2,4 e da 5 GHz, così come sulle quattro porte LAN da 1 Gigabit presenti e sulla WAN da 2,5 Gigabit. Sul retro troviamo anche una porta USB 3.2 Gen 1, il pulsante per la connessione WPS e quello per il reset delle impostazioni. La porta da 2,5 Gigabit può essere configurata per funzionare come porta LAN, mentre per le LAN1 e LAN2 è disponibile la funzione Link Aggregation. Tutte queste porte offrono una protezione in metallo per estendere la longevità delle stesse nel tempo.

Per quanto riguarda la superficie sottostante, invece, troviamo due fessure per poter installare il router a muro.

TUF Gaming AX4200 sfrutta il pratico software di ASUS, nella sua accezione ottimizzata per il gaming. Questo vuol dire che è disponibile una modalità specifica per il gaming mobile. Vi si accede tramite la comoda app ASUS Router e, basta un tocco, per mettere lo smartphone nelle condizioni di ricevere dati minimizzando ritardi e latenze. Per chi gioca su console è invece disponibile la modalità Open NAT, la quale si occupa di gestire il Port Forwarding necessario per poter godere senza preoccupazioni di alcune specifiche esperienze di gioco, il tutto nella manierà più semplice possibile per l'utente.

Basta, infatti, selezionare il gioco nel software di ASUS e selezionare il dispositivo su cui si vuole giocare che il router gestirà in autonomia l'Open NAT. È stato, infatti, istruito sulle porte da aprire per ogni specifico gioco, senza che l'utente debba procedere a configurazioni manuali. E questo, come sanno bene i giocatori su console, è molto importante per tutti quei giochi, solitamente basati su server peer to peer, in cui si può incorrere in limitazioni al NAT.

Sempre tramite l'app ASUS Router - ma anche tramite l'interfaccia web - si può gestire con altrettanta facilità la prioritizzazione del traffico: basta, infatti, trascinare l'etichetta corrispondente all'applicazione a cui vogliamo dare priorità. Quelle, tra Instant Messaging, Web Browsing, Gaming, Media Streaming, che si trovano più in alto riceveranno per prime le risorse di rete. Per i giocatori può essere molto utile, inoltre, la modalità VPN Fusion, la quale consente di eseguire contemporaneamente una rete VPN e al contempo di godere della normale connessione internet, senza compromessi in termini di velocità e, sostanzialmente, come se la VPN non esistesse (per quanto riguarda il giocatore).

Per quanto riguarda i nostri test, TUF Gaming AX4200 ha fatto registrare risultati decisamente lusinghieri, arrivando vicino al Gigabit, come normalmente accade con le soluzioni Wi-Fi 6. Per eseguire il test, abbiamo collegato il router alla rete aziendale di Hardware Upgrade tramite la sua porta WAN, il che ci ha impedito di aggirare il limite del Gigabit che invece si avrebbe sulle porte LAN di questo router. Alla rete aziendale è connesso uno switch e un PC Desktop con cavo Ethernet Cat8, il che ci permette di testare la connessione Wi-Fi tra un portatile Wi-Fi 6 e un portatile Wi-Fi 5 al router stesso. Abbiamo quindi simulato il trasferimento di dati tramite il software iPerf.

Come si può vedere, se confrontato con un router con specifiche similiari, sempre Wi-Fi 6, ma privo della connotazione gaming, TUF Gaming AX4200 è migliore in termini di prestazioni massime (meno sulla rete Wi-Fi 5). Fa registrare ottime performance anche in termini di latenza ai server di gioco e di prestazioni della connessione a internet.

Passando al test sull'intensità del segnale Wi-Fi, che ci serve per capire la portata della rete erogata dal router, ha fatto registrare risultati molto interessanti soprattutto sulle distanze maggiori rispetto alla sua posizione. Questo vuol dire che la rete che è capace di erogare è molto potente e che la copertura è mediamente buona su tutto l'ufficio di Hardware Upgrade, che ha un'estensione di circa 360 metri quadrati.

In definitiva, ASUS TUF Gaming AX4200 conferma le ottime prerogative dei router ASUS, sia sul piano prestazionale che per quanto riguarda la versatilità del software. La sua interfaccia web, sia come l'app ASUS Router, si confermano facili da utilizzare ed efficaci. In questo caso abbiamo un'ulteriore semplificazione dell'interfaccia web, che è facilissima da usare e da configurare per le esigenze di gioco. Ci sono tante schermate dedicate ai giocatori, che permettono di avere un controllo pressoché totale sulle prestazioni e sulle possibilità di ottimizzazione. Open NAT con un click e prioritizzazione del traffico semplice, in particolare, saranno le benvenute per il giocatore.

Alimentati in maniera opportuna dall'app ASUS Router, inoltre, i dispositivi di tipo TUF Gaming AX4200 sono parecchio congeniali per l'utente che volesse configurare una rete di tipo Wi-Fi Mesh. L'app rende la prima configurazione molto semplice e permette di gestire il segnale Wi-Fi in tutto l'ambiente senza complicazioni. Anche se è un dispositivo espressamente gaming, inoltre, questo non vuol dire che non si addica bene ad altri tipi di utilizzi, anzi è superiore in prestazioni e stabilità rispetto ad altre soluzioni Wi-Fi 6 per uso professionale da noi testate. Il prezzo competitivo di questa unità, inoltre, rende conveniente acquistarne più di un esemplare per la configurazione della rete Mesh.

ASUS TUF Gaming AX4200 è semplice esteticamente, e piuttosto sobrio. Come abbiamo visto nel corso dell'articolo, è alquanto spartano anche all'interno, pur offrendo un dissipatore funzionale che impedisce alle temperature di salire oltre soglia. Il suo più grande valore aggiunto è, però, il prezzo: come spesso accade con le periferiche TUF, pur in presenza di prestazioni solide, si tratta di prezzi sensibilmente inferiori rispetto a dispositivi concorrenti con specifiche paragonabili.