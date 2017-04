Twitter Lite rilasciato al pubblico: una web-app più efficiente per la piattaforma

Twitter ha introdotto una nuova versione più veloce e leggera del suo sito per i browser mobile, chiamandola Twitter Lite. Si tratta di una web-app rivolta ai mercati emergenti e agli utenti che si trovano in condizioni di connettività precarie, disponendo inoltre di una modalità di risparmio dati che sfoca le immagini fino all'interazione dell'utente per risparmiare il più possibile la banda a disposizione. La web-app vera e propria richiede il download di meno di un megabyte.

Twitter Lite is a faster, data friendly way for people to use Twitter to see what’s happening in the world.



Twitter Lite si carica e diventa fruibile in meno di 5 secondi sulla maggior parte delle connessioni 3G e consente di risparmiare fino al 70% dei dati caricando i post il 30% più velocemente. La nuova applicazione per il web è una Progressive Web App (PWA) ed è stata scritta in collaborazione con Google. Su Android può offrire anche funzionalità aggiuntive come le notifiche push e se si aggiunge alla Home viene mostrata insieme alle altre app come se fosse una di loro.

L'icona può essere aggiunta anche su iOS, tuttavia la mancanza delle notifiche costringe a qualche compromesso di troppo rispetto all'uso dell'app tradizionale. Nonostante la sua leggerezza Twitter sostiene che la versione Lite sia paragonabile in molte delle funzionalità all'app nativa presente negli store contenendo oltre al feed dei post anche la lista delle notifiche e le tab per le ricerche e i messaggi diretti. Qualche compromesso c'è sull'esperienza d'uso.

La risposta del touch è ad esempio più lenta rispetto alle app dedicate per iOS e Android, ma in linea di massima Twitter Lite è perfettamente utilizzabile e offre diversi indiscutibili vantaggi. Twitter Lite è disponibile a partire da oggi in tutto il mondo diventando l'esperienza mobile standard attraverso browser mobile su tutte le piattaforme. Per provarla è sufficiente indirizzare il proprio browser al sito mobile.twitter.com, funzionante anche da desktop.