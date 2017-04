Google sta sviluppando un ad-blocker integrato su Chrome

La maggior parte del fatturato di Google, o Alphabet che dir si voglia, proviene dagli introiti derivanti dalle pubblicità online. Sembra quindi quanto meno bizzarro che la compagnia di Mountain View stia sviluppando un ad-blocker integrato su Chrome. Una mossa che già hanno fatto altri che non basano i propri introiti sulle pubblicità, ma che a quanto pare anche Big G sta tenendo in considerazione secondo le ultime voci trapelate attraverso il Wall Street Journal.

Chrome potrebbe quindi avere il suo ad-blocker, sia su desktop che su mobile (anche Safari su iPhone accetta estensioni per eliminare le pubblicità). Sarà un'opzione che l'utente dovrà attivare manualmente e, una volta fatto, consentirà di non riprodurre tutti i banner considerati "inaccettabili" attraverso le definizioni del gruppo Coalition for Better Ads. Fra quelli che verranno eliminati ci saranno i pop-up, i video in auto-play, i banner a pieno schermo, e altri.

La società sta ancora considerando il modo in cui implementare la nuova opzione: fra le possibilità l'eliminazione di tutti i banner della pagina se questa ne contiene almeno uno "inaccettabile" in modo da spingere i gestori dei siti a non continuare con questa pratica; oppure si potrebbe bloccare il singolo banner che non soddisfa i requisiti imposti dal gruppo. Contattata da diverse testate americane, Google ha rifiutato di commentare sulle novità trapelate attraverso il Journal.

Che Google scenda in campo nel settore dell'ad-blocking non è così assurdo. La società dipende dalle pubblicità online, e un tool per il blocco delle pubblicità integrato sul browser più utilizzato al mondo potrebbe compromettere drasticamente il suo fatturato. Tuttavia in questo caso Google ha l'interesse di convincere gli utenti a non utilizzare strumenti di terze parti, soprattutto per avere un maggior controllo su quello che può essere mostrato o meno.

In passato le società alla base di questi tool hanno richiesto pagamenti ad alcuni siti web di grossa caratura in modo da sbloccare la visualizzazione dei banner al loro interno. Inoltre Google non si è mai mostrata permissiva nei confronti dei banner invasivi o potenzialmente pericolosi, e da tempo blocca i pop-up nelle nuove tab o mostra avvisi in presenza di malware. Con un ad-blocker Google potrebbe offrire nuove feature per "ripulire" le pagine e mantenere gli utenti al sicuro e felici.