Entro il 2035 la Cina vuole costruire dei datacenter spaziali per supportare le attività di calcolo sulla Terra

Secondo quanto riportato, la Cina intende realizzare dei datacenter spaziali che serviranno a supportare le attività di calcolo sulla Terra. Il primo prototipo sarà lanciato tra poche settimane, il progetto sarà completato nel 2035.

Con la diminuzione del costo dei lanci spaziali (sotto la spinta di SpaceX), si sta pensando a nuove applicazioni per i satelliti in orbita. Non più solo comunicazione, osservazione terrestre, ricerca scientifica e analisi militare, ma anche veri e proprio datacenter spaziali che potrebbero trarre vantaggio da una maggiore disponibilità di energia elettrica senza dover occupare il suolo sulla Terra e avere limiti legati alla produzione di energia. Applicazioni simili sono in fase di studio da diverse realtà e con il lancio del prototipo Starcloud-1 si stanno già muovendo i primi passi.

Elon Musk ha dichiarato che entro 5 anni prevede che i datacenter AI dai costi più ridotti si troveranno in orbita, anche se questa visione non trova tutti concordi (per esempio Jensen Huang, CEO di NVIDIA). La Cina, per cercare di non perdere troppo tempo ha già pronto un piano per realizzare una struttura di calcolo orbitale che dovrebbe essere pronta entro il 2035.

Secondo quanto riportato un primo prototipo verrà lanciato tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 per iniziare a raccogliere dati utili per poi ingrandire via via il datacenter spaziale. A collaborare saranno diversi enti statali e imprese private che porteranno a realizzare questo sistema che verrà posizionato a una quota compresa tra i 700 km e gli 800 km.

Complessivamente le unità che formeranno il datacenter dovrebbero avere potenza superiore al gigawatt. Questo comprenderà sia le unità di calcolo che la parte di trasmissione da e verso la Terra oltre ai sistemi di controllo. Le specifiche tecniche non sono ancora note ma vengono indicate "milioni di schede".

Lo sviluppo di questo genere di strutture porterà a ricadute positive anche in altri ambiti che dovranno sviluppare tecnologie in grado di supportare le esigenze. Per esempio verranno sviluppate applicazioni legate all'intelligenza artificiale, gestione delle comunicazioni mobili, nuovi materiali e generazione e gestione dell'energia. Con la crescente capacità di lancio di razzi spaziali e con l'arrivo delle soluzioni riutilizzabili, la Cina dovrebbe riuscire ad abbattere ulteriormente il costo di accesso allo Spazio anche per questo genere di applicazioni.