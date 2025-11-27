Un mostro da MSI: QD-OLED WQHD a 500 Hz con AI Care e DisplayPort 2.1a

Abbiamo potuto mettere le mani in anteprima sul nuovo monitor MSI dedicato ai giocatori: un mostro che adotta un pannello QD-OLED da 26,5 pollici con risoluzione 2560 x 1440 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 500 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms GtG

MPG 271QR QD-OLED X50 nasce per il gaming competitivo in ambito PC con un pannello QD-OLED da 26,5 pollici in formato 16:9, risoluzione WQHD 2560 x 1440 pixel e refresh massimo di 500 Hz, valori che puntano a ridurre la latenza percepita e a migliorare il tracciamento dei movimenti in titoli frenetici. Il tempo di risposta dichiarato di 0,03 ms GtG, il rapporto di contrasto che arriva a circa 1.500.000:1 e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 assicurano neri molto profondi, picchi di luminosità mirati e una gestione più fine delle scene scure rispetto ai classici LCD con retroilluminazione.

Rispetto a soluzioni precedenti della stessa categoria, arricchisce il pacchetto con certificazione VESA ClearMR 21000 per la nitidezza in movimento, con DisplayPort 2.1a a piena banda (UHBR20 80 Gbps) e con un sistema di protezione OLED che sfrutta AI Care Sensor e OLED Care 3.0 per prolungare la vita del pannello senza interventi manuali costanti.

Basta guardare il cavo incluso nella confezione per rendersi conto che non ci troviamo al cospetto di un pannello tradizionale. Parliamo di un cavo DisplayPort 2.1a con banda passante di ben 80 Gb/s, un valore notevole soprattutto se si considera che lo standard HDMI 2.1 si ferma a 48 Gb/s. Questo vuol dire che per poter sfruttare pienamente il nuovo monitor MSI MPG serve una scheda video recente delle famiglie 40 o 50 di GeForce RTX o una Radeon RX 9000.

Design e Serie MPG

La Serie MPG di MSI è pensata per chi cerca prestazioni elevate e un design elegante nel mondo gaming. Ogni prodotto della serie mostra un'estetica curata e colori vivaci, e rispecchia l'impegno di MPG verso un'esperienza visiva potente e raffinata. Configurazioni ottimizzate conferiscono a MPG un profilo riconoscibile e un'esperienza di gioco che rispetta i trend più attuali.

Parliamo di una scocca già vista su altri dispositivi MSI con caratteristiche analoghe, che assicura stabilità e maneggevolezza. L'illuminazione RGB configurabile è limitata a una porzione ridotta della copertura posteriore, mentre il dragone stampato sul retro non è troppo evidente. I joystick per i controlli sono facilmente raggiungibili, così come le porte di connessione.

MPG 271QR QD-OLED X50 consente di adattare il display a qualsiasi scrivania grazie all'ampio margine di regolazione. L'inclinazione parte da 5° fino a 20°, la rotazione su asse orizzontale è pari a ±30°, mentre la funzione pivot copre ±90°, utile per utilizzo verticale. L'altezza è variabile da 0 fino a 110 mm e permette un posizionamento ottimale per comfort visivo in sessioni lunghe.

Il monitor offre una vasta gamma di porte per adattarsi sia a PC sia a notebook e console. Sul retro sono presenti DisplayPort 2.1a (UHBR20 80 Gbps), due HDMI 2.1 (WQHD @ 500Hz), USB Type-C con DisplayPort Alt Mode e power delivery fino a 98 W, due USB 5Gbps Type-A, una USB 5Gbps Type-B per funzionalità KVM e un'uscita audio cuffie. La porta USB Type-C permette di alimentare dispositivi e trasmettere video con un solo cavo, una funzione che arricchisce la dotazione del monitor e che vediamo sempre più presente nelle soluzioni di ultima generazione.

Refresh Rate estremo e gameplay più nitido

MPG 271QR QD-OLED X50 offre un refresh rate massimo di 500Hz, un valore estremo che riduce sensibilmente il motion blur e garantisce una chiarezza superiore durante le fasi di azione rapida a 500Hz. Questa frequenza fuori scala assicura che ogni fotogramma venga mostrato con estrema precisione, e favorisce tracciamento, mira e reattività istantanea in titoli competitivi. L'esperienza visiva risulta più fluida rispetto alle soluzioni convenzionali, dato che permette di distinguere i movimenti anche più rapidi e di agire con la massima sicurezza e tempestività.

Al tempo stesso, il supporto ai 500 Hz fa crescere sensibilmente il prezzo finale, mentre i vantaggi che mette a disposizione sono ad appannaggio solo di una ristretta cerchia di giocatori che hanno la sensibilità per poter sfruttare un refresh rate così alto. Si tratta di appassionati di multiplayer competitivo, che si aspettano che tutta la postazione reagisca immediatamente all'input e a ciò che succede nella partita. Con i nostri test sulla latenza risulta più chiaro qual è il valore aggiunto in termini numerici di un pannello talmente reattivo (test realizzato con NVIDIA LDAT).

Il monitor MSI vanta Supporto G-SYNC Compatible, il quale garantisce sessioni gaming prive di tearing e di scatti, in quanto sincronizza il refresh rate del pannello con quello della GPU. Il risultato è una riduzione tangibile di stuttering e input lag, particolarmente evidente in titoli frenetici. La compatibilità hardware copre anche le generazioni più recenti di GPU e permette di sfruttare appieno funzioni come ray tracing e refresh variabile con la massima qualità visiva in ogni contesto. Ad ogni modo, la mancanza del supporto G-Sync completo non è punto di debolezza così sensibile da inficiare il verdetto sulle prestazioni del pannello: anzi, nell'esperienza d'uso quotidiana è sostanzialmente come avere un G-Sync tradizionale.

Come noto, il supporto G-SYNC Compatible indica che il monitor adotta lo standard Adaptive-Sync, validato da NVIDIA per funzionare senza artefatti di tearing e stuttering con le GPU GeForce. Non è presente il modulo hardware dedicato G-SYNC: la sincronizzazione avviene tramite software, all'interno di un intervallo limitato di refresh rate e senza funzioni avanzate come variable overdrive e Ultra Low Motion Blur.

Un monitor con G-SYNC completo incorpora il chip proprietario NVIDIA, offre una gamma più ampia di frequenze variabili, latenza inferiore, overdrive variabile e accesso a funzioni premium (ULMB, calibrazione colore nativa, HDR di fascia alta). L'esperienza è più raffinata, ma richiede costi superiori ed è vincolata a GPU NVIDIA.

Come anticipato, è comunque determinante la connessione DisplayPort 2.1a, perché supporta direttamente 4K fino a 240Hz senza ricorrere a compressione DSC e senza rinunciare a funzioni avanzate come DSR e DLDSR mentre assicura velocità e qualità elevate sia per gaming competitivo sia per applicativi professionali. DSR (Dynamic Super Resolution) è una tecnica di supersampling: la GPU renderizza i giochi a una risoluzione superiore rispetto a quella nativa del monitor, poi ridimensiona ("downscaling") l'immagine alla risoluzione reale. Il risultato è una qualità visiva superiore e più dettagli, al costo di un maggior carico sulla GPU. DSR si applica tramite Pannello di controllo NVIDIA e offre diversi moltiplicatori.

DLDSR (Deep Learning Dynamic Super Resolution) evolve lo stesso principio usando l'intelligenza artificiale (deep learning) per gestire il downscaling. Permette una qualità visiva simile a DSR ma con impatto minore sulle prestazioni e sulla fluidità grazie all'ottimizzazione via machine learning. Ad esempio, con un 2.25x DLDSR si ottiene una qualità paragonabile a DSR 4x ma con più frame al secondo.

MPG 271QR QD-OLED X50 supporta diversi aspect ratio e consente all'utente di scegliere la dimensione più adatta per la propria esperienza. Specificamente, il formato da 24,5 pollici garantisce WQHD con refresh a 500Hz anche senza compressione DSC per valorizzare la fluidità in ogni modalità di gioco.

Modalità HDR su QD-OLED MSI

Il monitor, inoltre, include tre modalità HDR pensate per rispondere a diverse esigenze: True Black 400 / 500, Peak 1000 nits e la nuova EOTF Boost Mode. True Black 400/500 è uno standard VESA per OLED, con picchi di luminanza di almeno 400 / 500 nit e neri profondi. Questo formato garantisce dettagli eccellenti nelle scene buie e mantiene la brillantezza in ambienti luminosi, e per questo risulta particolarmente efficace per chi utilizza il monitor in stanze ben illuminate.

Peak 1000 nits, sebbene pensato principalmente per LCD, offre una luminosità fino a 1000 nits e nero massimo a 0,05 nit. Viene consigliato per contenuti ambientati in scenari oscuri: in queste condizioni, il monitor può raggiungere 1000 nit per picchi di luce, e migliorare il contrasto e la resa visiva di effetti e riflessi intensi.

Invece, la nuova EOTF Boost Mode, sviluppata tramite algoritmo proprietario MSI, supera il limite di luminosità: con la stessa APL, EOTF Boost genera più cd/m² rispetto a Peak 1000 nits. La modalità è ideale per chi desidera il massimo impatto visivo senza impostare preferenze specifiche perché restituisce sempre un HDR brillante e vivido nelle diverse situazioni di gioco o viewing.

Perché il pannello OLED è congeniale al gaming

MPG 271QR QD-OLED X50 offre un input lag ridottissimo, visto che abbatte la latenza fra input e risposta a valori praticamente istantanei. In gaming competitivo, questa caratteristica consente reazioni più rapide e riduce il rischio di penalità durante azioni intense. Per le esperienze più immersive, invece, è l'ideale perché garantisce la nitidezza e la compostezza delle immagini, anche in caso di rapidi movimenti. Tutto questo è possibile principalmente grazie alla natura OLED del suo pannello.

La tecnologia OLED si distingue per tempi di risposta GtG estremamente bassi (fino a 0,03ms): i pixel cambiano stato quasi immediatamente e minimizzano scie e sdoppiamenti. Rispetto ai tradizionali LCD, OLED elimina il ritardo causato dallo switching dei cristalli e rende ogni movimento più definito e reattivo. Proprio per questo, la tecnologia OLED è perfetta per FPS, titoli competitivi e streaming, dove anche pochi millisecondi fanno la differenza. Anche nei nostri test vediamo come MPG 271QR QD-OLED X50 si posizioni nelle primissime posizioni fra tutti i monitor gaming da noi testati non solo in termini di latenza ma anche di tempi di risposta, proprio grazie all'avanzata dotazione tecnologica di cui gode.

Al di là di questo, la certificazione VESA ClearMR misura la chiarezza dell'immagine in base al rapporto tra pixel nitidi e pixel sfocati: più alto è il valore, migliore è la prestazione. Insieme al tempo di risposta di 0.03ms GtG, tramite questa tecnologia il monitor riduce drasticamente ghosting e sfocature per poter restituire immagini fluide e nitide anche durante le azioni più rapide. Questo si traduce in un'esperienza immersiva che valorizza ogni frame, fondamentale per chi cerca precisione e immediatezza nel gaming, oltre che in una maggiore nitidezza complessiva.

Il monitor MSI MPG 217QR QD-OLED X50 mette a disposizione numerosi profili d'immagine, com'è comune trovare sui monitor espressamente dedicati alla pratica videoludica. Tra i profili ne troviamo alcuni che sono pensati in maniera specifica a generi di gioco diversi e che hanno lo scopo di ottimizzare l'immagine, in particolare la resa tonale, per la precisa tipologia di gioco ad esempio schiarendo le ombre per una miglior leggibilità delle parti scure della scena in un titolo in prima persona. Per le nostre misure intendiamo, ovviamente, saggiare le piene potenzialità del monitor ed è per questo che ci limitiamo ad effettuare le rilevazioni con il profilo "User" che, di fatto, è la modalità nativa del monitor.

Dal punto di vista dell'espressione cromatica e tonale, il pannello QD-OLED di MSI MPG 217QR QD-OLED X50 si comporta in maniera molto valida, com'è lecito attendersi da un dispositivo che si basa sulla combinazione di tecnologia organica e quantum dot. In SDR la progressione tonale è eccellente, con una curva di gamma che risulta molto ben aderente al riferimento 2.2. Il picco di luminanza è di 300 candele su metro quadro, che ben si adatta alla gestione di contenuti SDR o alla produzione di contenuti e grafica. La neturalità dei grigi non è formalmente perfetta, ma la dominante verde registrata è talmente lieve da risultare di fatto non percepibile ad occhio nudo. Davvero ampio il triangolo di gamut, con una corrispondenza quasi perfetta con lo spazio colore P3 con punto di bianco D65, e con una copertura superiore al 94% dello spazio colore AdobeRGB. Saturazioni ben controllate e colori vivaci rendono MSI MPG 217QR QD-OLED X50 una vera gioia per gli occhi quando è utilizzato per giocare, in particolare per quei titoli in cui la palette cromatica rappresenta una vera e propria espressione di stile. Infine la verifica dell'accuratezza cromatica, che sintetizza le rilevazioni già condotte fin qui: il DeltaE medio dei colori è 1,4, a testimonianza di una precisone davvero elevata che rende questo monitor adatto anche per la produzione di contenuti digitali.

Sul fronte HDR il comportamento cromatico è omologo, riportiamo solamente le rilevazioni della curva di gammma effettuata con le modalità HDR True Black 500 e HDR Peak 1000 nit, nel primo caso con area campione al 10% della superficie dello schermo, nel secondo caso all'1%.

Curva di Gamma HDR MSI 271QR QD-OLED X50 - HDR True Black 500 - Area 10% . Luminanza misurata . Gamma SMPTE2084 HDR Rapporto di contrasto: ∞ : 1 Misure effettuate con Calman di Portrait Displays

Nella modalità HDR True Black 500 il picco di luminanza è, appunto, impostato ad un valore superiore, ma nell'intorno, dei 500 nit: nel caso specifico abbiamo registrato 515 candele su metro quadro (registrato con area al 10%, invariato però anche con area all'1% proprio in virtù della modalità impostata). Vediamo che la progressione tonale è piuttosto aderente al riferimento fino al 55% della scala di grigi e da questo punto in poi viene, a nostro avviso correttamente, applicato un tone mapping per spostare in avanti il punto di clipping e consentire una maggior leggibilità dei toni più chiari.

Curva di Gamma SDR MSI MPG 271QR QD-OLED X50 - HDR Peak 1000nits - Area 1% . Luminanza misurata . Gamma standard 2.2 Rapporto di contrasto: ∞ : 1 Misure effettuate con Calman di Portrait Displays

Quando il monitor è impostato invece in modalità HDR Peak 1000 nit registriamo un picco di luminanza di 1011 candele su metro quadro (con area all'1%, con area al 10% il picco di luminanza è di 530 nit), e una progressione tonale molto aderente al riferimento, con un punto di clipping che rispetta la curva di gamma HDR canonica.

Abbiamo verificato anche il comportamento con la modalità EOTF Boost Mode: da quanto abbiamo potuto rilevare attivando questa modalità e mantenendo costante l'APL del segnale di test il picco di luminanza resta invariato rispetto alla modalità HDR Peak 1000 nit, ma vengono spinti verso l'alto tutti i livelli intermedi, con una luminanza effettiva maggiore per una migliore leggibilità dell'intera scena, ovviamente a scapito della rigorosa riproduzione tonale.

Per quanto riguarda la personalizzazione della resa cromatica, MPG 271QR QD-OLED X50 consente, poi, di intervenire con precisione su saturazione, gamma e su tutti i sei assi cromatici. Gli utenti possono regolare la resa cromatica e il contrasto per ottenere esattamente il profilo visivo preferito, sia in ambito competitivo sia nella visione di contenuti.

L'accesso ai parametri permette di accentuare le zone d'ombra e di ottimizzare il bilanciamento, in modo da facilitare l'individuazione rapida di dettagli e avversari nei giochi. La personalizzazione è pensata sia per esigenze professionali di color grading che per chi cerca una resa personale in ogni sessione di gaming o film. Tutte le personalizzazioni si possono realizzare in maniera molto agevole tramite l'OSD o il software Gaming Intelligence.

MPG 271QR QD-OLED X50 integra la suite Gaming Intelligence, che permette la gestione avanzata del monitor tramite app dedicate su PC (Gaming Intelligence) o smartphone Android (MSI Remote Display). È possibile regolare luminosità, contrasto, equalizzatore per le ombre nere e personalizzare l'illuminazione Mystic Light LED direttamente da remoto. Il sistema si arricchisce di funzioni come KVM, Mystic Light, joystick a 5 vie per navigazione ergonomica e Optix Scope per lo zoom rapido con tasti scorciatoia.

Per attivare Gaming Intelligence serve il collegamento USB Upstream fra monitor e PC, cosa non necessaria su altri prodotti della categoria. La richiesta è curiosa considerando la presenza di DisplayPort 2.1a a 80Gb/s, sufficiente per gestire dati video e controllo, eppure la suite richiede un canale dedicato per la trasmissione delle informazioni. In questo modo, si assicurano aggiornamenti firmware semplificati e compatibilità piena con le funzioni di sincronizzazione e personalizzazione, al fine di mantenere il display sempre ottimizzato.

Per quanto riguarda Optix Scope, è una funzione integrata che permette di attivare un mirino con zoom su diverse intensità, direttamente dallo schermo. Tramite tasti scorciatoia, l'utente può cambiare velocemente il livello di ingrandimento per rendere possibile la gestione rapida e puntuale del mirino in qualsiasi gioco.

A differenza del classico zoom software gestito dai giochi o dalle GPU, Optix Scope lavora a livello hardware sul monitor: il mirino resta attivo e adattabile indipendentemente dall'arma o dal titolo in uso. Ideale per chi predilige FPS o titoli competitivi, questa funzione consente di mirare con maggiore precisione e reattività, e di mantenere costante il livello di ingrandimento scelto durante la sessione.

Ma Optix Scope non è l'unico strumento ottimizzato per aiutare il giocatore nella sua performance. AI Navigator, infatti, comprende una suite di strumenti che ottimizzano la resa visiva e la praticità durante il gaming. L'AI Menu consente di automatizzare le impostazioni display in base al gioco avviato, incluse luminosità, contrasto e i profili avanzati. Le configurazioni possono essere esportate, condivise o importate su nuovi monitor per favorire velocità e precisione nella gestione.

AI Crosshair, inoltre, modifica automaticamente il colore del mirino centrale affinché risulti sempre visibile, anche quando il colore dello sfondo rischia di confondere il punto di mira. Questo aiuta il giocatore a mantenere l'accuratezza e la rapidità, senza doversi preoccupare di scarsa leggibilità durante le fasi cruciali di gioco.

Infine, AI Vision agisce su zone scure e saturazione: migliora la visibilità dei dettagli nelle aree in ombra e intensifica la luminosità e i colori per offrire un vantaggio pratico nel riconoscimento di nemici e oggetti in ambienti poco illuminati. Queste funzioni consentono un controllo superiore della scena di gioco e un'esperienza più immersiva, e ormai sono presenti su tutti i monitor di alto livello come quello di MSI di cui parliamo.

OLED Care 3.0: protezione completa contro il burn-in

Il burn-in è un fenomeno che colpisce i pannelli OLED: se immagini statiche o elementi grafici (come loghi, barre delle applicazioni o HUD di videogiochi) restano visualizzati per lunghi periodi, possono lasciare un'impronta permanente. Il rischio aumenta con luminosità elevata e contenuti statici. Per questi motivi MSI ha preso una serie di accortezze per evitare che gli utenti incorrano nel burn-in in nessun momento del ciclo di vita del monitor.

OLED Care 3.0, nello specifico, integra un insieme avanzato di algoritmi e sensori dedicati a prevenire il burn-in. La tecnologia usa un sensore CMOS e un'unità NPU per rilevare la presenza umana, applicare regole per lo spegnimento automatico e ottimizzare la gestione energetica. Il monitor, inoltre, effettua cicli di refresh automatici del pannello ogni 24 ore anziché 16. Sono inclusi metodi di Pixel Shift, protezione dei bordi, rilevamento staticità, gestione luminanza per taskbar/logo e adaptive dimming per ridurre progressivamente la luminosità in zone statiche. Inoltre, tutti i dati sono processati localmente, a tutela della privacy dell'utente. Queste funzioni, insieme al design termico con dissipazione avanzata, abbassano drasticamente il rischio di burn-in nel tempo.

Naturalmente è poi molto difficile dire quanto questi strumenti siano efficaci, considerando che abbiamo in prova il pannello solo da un paio di settimane. Quello che possiamo dire è che un OLED MSI MPG da noi recensito circa un anno fa è qui sulle nostre scrivanie: lo usiamo tutti i giorni principalmente per lavoro, quindi visualizzando continuamente schermate statiche e parti di Windows o altri applicativi, e non si nota alcuna insorgenza di burn-in. Non è una prova definitiva, ma probabilmente un indizio sul fatto che tecnologie come quelle di OLED Care 3.0 stanno effettivamente funzionando.

Console mode & HDMI 2.1

Gli ingressi HDMI 2.1 offrono una banda piena di 48Gbps e permettono il gaming su console fino a 120Hz con supporto a VRR (variabile refresh rate) e ALLM (auto low latency mode) per un'esperienza senza artefatti e latenza ridotta. La funzione HDMI CEC consente di controllare il monitor direttamente dai dispositivi collegati: lo si può attivare con il controller e selezionare automaticamente la modalità video adatta alla fonte (console, PC, media player). I precedenti standard HDMI 2.0 e 1.4 garantiscono rispettivamente 18Gbps e 10.2Gbps, con prestazioni inferiori per refresh e risoluzione.

Il monitor ottiene, inoltre, la certificazione Windows Dynamic Lighting, che permette la gestione, sincronizzazione e personalizzazione degli effetti luminosi dei dispositivi compatibili tramite Windows. Gli utenti possono regolare luminosità, colori ed effetti in modo integrato fra il display e altre periferiche RGB al fine di assicurare un'esperienza visiva coordinata e personalizzata che si adatta alle preferenze e all'atmosfera del gioco o del lavoro.

Conclusioni

MPG 271QR QD-OLED X50 si conferma una scelta di riferimento per il gaming competitivo e la produzione multimediale, grazie al pannello QD-OLED da 26,5 pollici WQHD, alla frequenza di aggiornamento che arriva fino a 500Hz e a un tempo di risposta di appena 0,03ms. L'integrazione delle tecnologie HDR True Black 500 e della copertura DCI-P3 al 99% permette di apprezzare colori saturi e profondissimi livelli di nero, con ogni scena che di conseguenza risulta dettagliata e realistica. La gestione intelligente dell'ergonomia, le funzioni AI, le protezioni avanzate contro il burn-in, la versatilità nella connettività e l'efficacia della modalità console HDMI 2.1 garantiscono un'esperienza d'uso completa sia in ambito professionale che nella pura attività di gioco.

Nei test colorimetrici e di latenza condotti la qualità riscontrata è stata di livello eccellente, con valori che confermano le promesse tecniche. L'unico aspetto a cui prestare attenzione riguarda la necessità della connessione USB Upstream per accedere alle funzioni Gaming Intelligence e il consumo energetico superiore rispetto agli LCD tradizionali. Il prezzo di  1.099,00 (il monitor arriverà in Italia la settimana dell'8 dicembre) è in linea con questa fascia di pannelli, ma può rappresentare una barriera rispetto a soluzioni meno sofisticate. È più alto di quanto ci si aspetterebbe anche per via dell'elevatissimo refresh rate, un valore importante che solo una ristretta nicchia di giocatori ha la sensibilità di poter sfruttare pienamente.

In ogni caso, chi cerca fluidità, solidità costruttiva e personalizzazione troverà qui una piattaforma all'altezza delle aspettative più alte.