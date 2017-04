WhatsApp si prepara ai pagamenti in-app

Facebook sta pianificando il lancio di un servizio di pagamenti digitale su WhatsApp. Ad anticipare la novità è una posizione aperta nella divisione indiana della compagnia, che è alla ricerca di un "digital transaction lead", ovvero un responsabile per transazioni di denaro digitali. Il candidato dovrà collaborare con le banche locali ed eventualmente "aiutare a scalare il supporto globale delle transazioni digitali su WhatsApp". La feature potrebbe inoltre arrivare molto presto.

Secondo quanto riportato da un report di The Ken la novità dovrebbe apparire sull'applicazione di messaggistica entro sei mesi in India, il più grande mercato del client di messaggistica di Jan Koum, per poi terminare il roll-out in tutto il mondo: "L'India è un paese importante per WhatsApp e stiamo verificando come contribuire maggiormente alla digitalizzazione del paese", ha commentato un responsabile di Facebook. "Stiamo esplorando il modo in cui possiamo lavorare con le compagnie che condividono questa visione continuando ad ascoltare i feedback che ci arrivano dai nostri utenti".

L'implementazione della funzionalità non dovrebbe essere troppo complessa dal punto di vista tecnico dal momento che Facebook Messenger integra già la possibilità di effettuare pagamenti. Ricordiamo che WhatsApp è di proprietà di Facebook, che ultimamente sta implementando alcune feature riviste e corrette su ogni piattaforma (ci riferiamo alle Storie, riprese da Snapchat). Zuckerberg ha acquisito il client di Koum nel 2014 per una cifra finale di 22 miliardi di dollari.

Al momento in cui scriviamo WhatsApp è il client di messaggistica online più usato al mondo con 1,2 miliardi di utenti unici mensili, e l'India è il mercato più grande con un totale di 200 milioni di utenti. Brian Acton, uno dei fondatori di WhatsApp, aveva dichiarato recentemente che la società era in discussione con il governo indiano proprio sull'argomento dei pagamenti digitali, feature che potrebbe consentire di raccogliere ancora altri dati degli utenti.

L'India è il paese perfetto per il lancio della funzionalità visto che le transazioni via mobile sono in forte aumento per via del recente divieto dei pagamenti di grosse somme in contanti. Il nuovo responsabile di WhatsApp dovrà conoscere il sistema Unified Payments Interface indiano, che consente di trasferire soldi da conti bancari ad altri servizi e, probabilmente, dovrà capire come guadagnare dall'introduzione della feature senza gravare sulle transazioni degli utenti.

WhatsApp è il più grande client di messaggistica al mondo in termini di volumi, lo precisiamo, ma ancora oggi non ha una strategia di monetizzazione efficace.