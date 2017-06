Vertu sigla un'intesa con TCL: la Cina sbarca nel mondo degli smartphone di lusso

, storico produttore di smartphone di lusso dai prezzi estremamente alti, ha annunciato di aver siglato un, già proprietaria del marchio Alcatel e licenziataria del marchio BlackBerry.

Non è chiaro quale sia la portata dell'accordo e quali le sue conseguenze: Vertu ha semplicemente annunciato che utilizzerà la "tecnologia avanzata e innovativa di TCL" per i suoi "30.000 smartphone Vertu realizzati a mano [ogni anno]" nella sede britannica. Cosa questo significhi nello specifico non viene comunicato, dunque si può avanzare l'ipotesi che Vertu userà smartphone Alcatel a cui andrà a cambiare semplicemente l'aspetto esteriore, eliminando dunque tutta la parte di sviluppo tecnologico e demandandola alla società cinese.

Questo è il primo di una serie di cambiamenti imposti dalla nuova gestione turca, che afferma che il marchio subirà notevoli cambiamenti in futuro. Anche se lo stabilimento dove attualmente vengono prodotti i dispositivi dovrebbe rimanere virtualmente inalterato, sono previste novità in tutti i dipartimenti.

L'azienda si focalizzerà sui mercati del lusso di Francia, Regno Unito, Russia, Cina, Asia, Europa occidentale e Medio Oriente; sembrano esclusi gli Stati Uniti. Il lancio dell'ultimo modello, il Vertu Constellation X, avverrà in forma limitata già a partire dalla metà di luglio, con una disponibilità maggiore nel corso di settembre. Il Vertu Constellation X avrà un prezzo di base che dovrebbe aggirarsi intorno ai 7.500£.