Surface Phone esiste davvero. Ecco i primi dettagli sul primo smartphone di Microsoft

Negli ultimi giorni si sono susseguite indiscrezioni sulla volontà reale da parte di Microsoft di tornare forte anche sul mercato degli smartphone. Un passo non facile dopo le avversità trovate dagli sviluppatori che non vedono nell'ecosistema di Microsoft un qualcosa su cui scommettere e dunque lavorare seriamente. Stessa cosa anche per i produttori di smartphone che da tempo hanno abbandonato Windows 10 Mobile come sistema operativo per loro nuovi prodotti lasciando dunque morire inevitabilmente l'intero sistema. Il CEO, Satya Nadella, ha però da sempre confermato la volontà di un rilancio del proprio SO e le notizie sulla possibilità di un Windows 10 CSHELL visto ieri sembrano proprio andare in quella direzione.

Ad avvalorare il tutto vi è poi oggi l'arrivo di una condivisione, forse non voluta, del canale social ufficiale di Microsoft il quale ha pubblicato l'immagine con relativo testo di un fantomatico Surface Mobile. I riferimenti sono chiaramente indirizzati al nuovo smartphone di casa Redmond e il testo riporta indicazioni riguardanti proprio dettagli sul target a cui sarà indirizzato il terminale. Sì, perché si parla di un dispositivo mobile votato alla produttività e in grado di permettere in tal senso di utilizzare la piattaforma Continuum, ossia quella per utilizzare lo smartphone come hardware di un PC, e che dunque viene riesumata per permettere agli utenti di utilizzare il proprio Surface Phone anche unito ad un monitor esterno, ad un mouse e ad una tastiera.

Non solo perché viene menzionata anche una Surface Pen sintomo che il nuovo telefono permetterà agli utenti di prendere appunti direttamente con la penna "smart" di Microsoft un po' come avviene già sugli attuali Surface Pro. Da non sottovalutare anche la presenza di una cerniera che permetterà allo smartphone di piegarsi fino a 185 gradi. In questo caso sembra possibile che il nuovo telefono di casa Redmond potrebbe introdurre novità stilistiche mai viste su altri smartphone sulla falsa riga degli attuali 2-in-1 già presente sul mercato.

Insomma Microsoft potrebbe fare sul serio e il suo rientro nel mercato mobile potrebbe far parlare molto, chiaramente in positivo. Questo nuovo Surface Mobile potrebbe permettere all'azienda di presentare il suo nuovo Windows 10 Mobile per come lo abbiamo visto nei giorni scorsi e la capacità di omogenizzare l'intero ecosistema potrebbe risultare davvero interessante soprattutto per tutti gli utenti in cerca di prodotti sempre più professionali e collegati tra di loro. Un po' come avviene da tempo per Apple.