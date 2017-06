Windows 10 CShell: ecco il video di come funzionerà su smartphone

Windows 10 Mobile così come è oggi potrebbe risultare solo un ricordo e le immagini che i colleghi di Windows Central hanno pubblicato sulla nuova versione in arrivo sugli smartphone Windows sembra segnare definitivamente la fine del sistema operativo come lo vediamo oggi. In questo caso le indiscrezioni che negli ultimi tempi erano apparse in rete riguardavano la volontà da parte di Microsoft di utilizzare un'interfaccia rinnovata CSHELL ossia in poche parole una trasposizione di Windows 10 in versione Desktop anche sui dispositivi Mobile.

Nel video è dunque possibile osservare come l'azienda di Redmond abbia intenzione di proporre il suo nuovo sistema operativo sugli smartphone. Sappiamo bene come CShell risulti essere l'abbreviazione di “Componibile Shell”, che prende il nome fondamentalmente dall'interfaccia utente principale, quella che sostanzialmente la maggior parte degli utenti chiamano "desktop". Con Windows 10 abbiamo visto come l'interfaccia grafica si componga di moduli i quali possono essere posizionati dove gli utenti preferiscono e soprattutto componendo una texture di rettangoli di dimensioni diverse. Riutilizzando gli stessi componenti di questa interfaccia utente, Microsoft, sembra intenzionata a uniformare il tutto anche su dispositivi mobile quali smartphone, fornendo la stessa funzionalità e praticamente lo stesso aspetto anche se più in piccolo.

In questo caso con CShell, gli smartphone saranno in grado di utilizzare al meglio i grandi rettangoli ridimensionandoli a piacimento per ottenere le informazioni in tempo reale o solo per accedere all'applicazione specifica. Presenti i classici menu contestuali che solitamente ci appaiono cliccando con il tasto destro del mouse o tenendo premuto sullo schermo di un tablet. L'Action Center, che appare realizzando uno swipe dall'alto verso il basso, ottiene ora lo stesso aspetto che possiede su Windows 10 con la presenza dunque delle notifiche divise per argomento o applicazione e chiaramente ogni sorta di toogle rapido per le impostazioni di sistema.

Un cambiamento importante per Microsoft che forse con il nuovo Windows 10 CSHELL potrebbe finalmente raggiungere la piattaforma unificata che insegue ormai da tempo ma che purtroppo non ha mai completamente raggiunto. In questo caso il lavoro da realizzare è ancora lungo ma le premesse sembrano decisamente interessanti e chissà che con questa nuova interfaccia non sia giunto il momento per Microsoft e per Windows di riproporsi nel mercato degli smartphone.