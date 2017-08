Samsung rilascia Bixby in più di 200 Paesi nel mondo

La storia dello sviluppo e del rilascio di Bixby è abbastanza travagliata: l'assistente vocale creato da Samsung ha subito molti ritardi nel lancio della versione inglese a causa della mancanza di dati da utilizzare per gli algoritmi di machine learning. Samsung ha però annunciato che il software sarà ora disponibile in pressoché tutto il mondo, con un aggiornamento che dovrebbe essere distribuito nel corso della giornata odierna.

L'azienda ha diramato un comunicato nel quale afferma che Bixby sarà utilizzabile in coreano e inglese statunitense in più di 200 Paesi. Sarà possibile utilizzare il software in ulteriori lingue in futuro, quando queste verranno rilasciate. Samsung non ha comunicato quali lingue saranno supportate né quali saranno le tempistiche del rilascio, ma è lecito supporre che l'azienda avrà bisogno di ulteriori mesi per lavorare sulle principali lingue del mondo (francese, tedesco, spagnolo, indiano, cinese...) prima di passare a lingue meno diffuse come l'italiano.

Affinché Bixby possa esprimere il suo pieno potenziale sarà necessario che gli sviluppatori delle applicazioni integrino il codice necessario a supportare l'assistente. Samsung afferma che, compiuto questo passo, Bixby è in grado di eseguire pressoché ogni azione disponibile all'interno dell'applicazione.

L'azienda ha reiterato anche il suo impegno a espandere la disponibilità del software su ulteriori dispositivi, senza però comunicare alcuna tempistica precisa. Attualmente Bixby è disponibile solo sui dispositivi Galaxy S8 e Galaxy S8+ e sarà supportato anche sul Galaxy Note 8, la cui presentazione avverrà domani.