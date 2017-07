Bixby in italiano? Potrebbe non arrivare mai secondo le pagine di supporto di Samsung

Il nuovo Samsung Galaxy S8 e S8+ aveva creato scalpore durante la sua presentazione non solo per il suo aspetto innovativo caratterizzato da un display "Infinity" ossia con una riduzione praticamente completa delle cornici, ma anche per quel suo nuovo assistente vocale, Bixby, che in molti credevano potesse divenire il vero concorrente dei vari Alexa di Amazon, Siri e Google Now. In questo caso però sembra che il lavoro degli ingegneri di Samsung sia ancora in alto mare e addirittura potrebbe non arrivare mai nel nostro territorio.

Sì, perché proprio l'azienda sudcoreana ha modificato le proprie pagine ufficiali al nuovo Bixby sul portale italiano ponendo la scritta "prossimamente" l'assistente arriverà in Italia ma solo in lingua inglese, sintomo che dai laboratori sudcoreani la strada per il rilascio dell'assistente vocale capace di parlare la nostra lingua sia davvero molto lontana. Un passo falso questo che di certo non può che portare malcontento in tutti gli utenti che hanno già acquistato il Galaxy S8 e S8+ e che speravano in un arrivo a breve del Bixby "nostrano".

Un vero peccato visto che le premesse per un assistente vocale diverso dagli altri visti finora c'erano tutte. Bixby poteva essere interpellato direttamente con la voce o magari tramite la fotocamera per chiedere qualsiasi tipo di cosa. In questo caso lo stesso avrebbe dovuto capire il nostro parlato e avrebbe dovuto trovare la giusta soluzione alla richiesta pervenuta. Oltretutto a differenza degli altri, Bixby, avrebbe funzionato in ogni menu e sotto menu dello smartphone con la possibilità addirittura di modificare le impostazioni del dispositivo come luminosità, volume o magari anche attivare o disattivare la rete dati o il Wi-Fi. In questo il nuovo assistente di Samsung avrebbe potuto battere la concorrenza ma al momento sembra essere solo una chimera.

Secondo le ultime indiscrezioni oltretutto sembra che il nuovo servizio voce di Samsung potrebbe addirittura non arrivare mai in Francia e in Germania nemmeno con la lingua inglese. Un passo falso che di certo non ci si aspettava da un colosso come Samsung che in questo caso sembra essere in seria difficoltà nello sviluppo del nuovo Bixby e soprattutto sembra non rispettare i piani che aveva invece lasciato intendere chiaramente durante la presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy S8 e S8+. Oltretutto l'assistente vocale di Samsung al momento risulta sviluppato solo in coreano e in inglese ma per entrambi le versioni disponibili sono solamente delle Beta ancora in pieno aggiornamento.