Samsung potrebbe far risorgere Galaxy Note 7 (dalle proprie ceneri)

Nonostante Samsung abbia scoperto e rivelato al pubblico la causa che ha provocato incendi ed esplosioni su Galaxy Note 7 la storia del phablet coreano non può definirsi conclusa. Il dispositivo è stato richiamato dal mercato più volte per via di un difetto alla batteria integrata, e l'ultima campagna di richiamo è stata definitiva. Tuttavia potremo ancora rivedere il dispositivo sugli scaffali dei negozi in versione ricondizionata e con una batteria più piccola.

Secondo quanto riporta The Korea Economic Daily il colosso sudcoreano vorrebbe vendere Note 7 ricondizionati a partire dal prossimo mese di giugno. I dispositivi potrebbero integrare batterie più conservative e piccole dalla capacità di 3000 o 3200 mAh in modo da non compromettere la struttura dello smartphone. Anche la scocca posteriore potrebbe ricevere alcune modifiche, mentre il resto delle componenti interne dovrebbe essere del tutto invariato.

I Galaxy Note 7 ricondizionati potrebbero non arrivare in tutto il mondo, con l'iniziativa che potrebbe essere limitata solamente ad alcuni mercati emergenti come l'India e il Vietnam visto il ban presente negli USA e in Europa. Sono solo indiscrezioni attualmente, niente di ufficiale, tuttavia la notizia dei Note 7 ricondizionati circola ormai da tempo: lo scorso mese Reuters sosteneva che la vendita di modelli ricondizionati del phablet fosse certamente una possibilità, quasi una necessità.

Samsung ha infatti prodotto milioni di Galaxy Note 7, ormai quasi tutti restituiti al colosso che si trova quindi con un grosso numero di invenduti. Correggere il difetto e reinserirli nei canali di vendita può essere una soluzione per evitare problemi di tipo ambientale con le operazioni di riciclaggio e smistamento rifiuti. Vendendo i Note 7 ricondizionati Samsung potrebbe quindi disfarsi delle unità in esubero in maniera efficace, e soprattutto economicamente molto interessante.