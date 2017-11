Samsung Galaxy S9: nuovi render mostrano il sensore delle impronte sul retro

Nel corso delle passate generazioni, Samsung, ha apportato diversi mutamenti sia a livello estetico sia a livello hardware per quanto concerne i suoi top di gamma. Il passaggio da Galaxy S7 a Galaxy S8 ha visto l'introduzione nello specifico del nuovo "Infinity Display", un pannello Super AMOLED capace di ampliare la superficie di usabilità del dispositivo rispetto al passato grazie alla riduzione al massimo delle cornici che solitamente vedevamo fino a qualche tempo fa sugli smartphone. Cosa cambierà allora nel nuovo Galaxy S9 di Samsung?

Quello che è emerso da alcune immagini render CAD apparse in Rete sembra riportare un nuovo top di gamma dell'azienda sudcoreana simile, almeno esteticamente, all'attuale generazione. La peculiarità del nuovo display a tutto schermo sembra risultare la base su cui l'azienda vuole impostare il nuovo modello e i render fanno vedere come la parte anteriore dell'ipotetico nuovo device rispecchi praticamente quello che è stato visto ad oggi con i Galaxy S8 e S8+. In questo caso è presente la doppia curvatura del display lungo i lati più lunghi con la presenza nella parte superiore della fotocamera anteriore e dei sensore per la scansione dell'iride e del volto.

Ciò che potrebbe cambiare è la parte posteriore del nuovo Galaxy S9 che nel render CAD apparso online vede la presenza di una doppia fotocamera in posizione verticale, differente dunque da quanto visto con il Galaxy Note 8, ma soprattutto il posizionamento al di sotto e centralmente del sensore per le impronte digitali, ora facilmente raggiungibile nell'utilizzo di tutti i giorni dagli utenti. Le dimensioni dovrebbero mantenersi praticamente le medesime con la presenza di una doppia versione da 5.8 pollici e da 6.2 pollici proprio come avvenuto nella passata generazione.

A livello hardware le novità potrebbe arrivare dal rinnovato processore che Samsung ha presentato indirettamente pochi giorni fa con gli Innovation Awards del CES 2018. Exynos 9810 è il nome in codice della nuova CPU caratterizzata da un processo produttivo a 10nm con Core Mongoose, una GPU di nuova generazione e modem per trasmissione di rete fino a 1.2Gbps.