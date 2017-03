Samsung Galaxy S8 appare in nuove foto ad altissima definizione

Nonostante l'eclatante mancanza al MWC 2017, Samsung Galaxy S8 è lo smartphone di cui si è parlato di più nelle scorse settimane. Abbiamo assistito a una sassaiola di rumor in arrivo da tutte le parti del mondo e a pochi giorni dal debutto trapelano ancora notizie sull'imminente ammiraglia coreana. Samsung Galaxy S8 sarà svelato il 29 marzo insieme al modello S8+. Segni particolari? Secondo i rumor, bellissimo, e inaugurerà un nuovo percorso stilistico.

Percorso stilistico già lanciato da LG con il nuovo G6 e che era stato inaugurato, in maniera se vogliamo ancora più estrema, da Xiaomi Mi Mix. Galaxy S8 avrà cornici estremamente ridotte in dimensioni e sostanzialmente assenti sui due lati, ed è stato ancora una volta immortalato in una serie di immagini ad alta risoluzione, dal vivo. Le immagini mostrano anche parte dell'interfaccia del nuovo top di gamma, come la schermata di blocco, le impostazioni, la fotocamera, il browser.

Parallelamente alle immagini sono state pubblicate anche le inserzioni di vendita di alcuni accessori, come la Clear View Standing Cover, la LED View Cover e la Keyboard Cover con tastiera integrata, ciascuna da 65 dollari. Fra gli accessori specifici per il prossimo top di gamma sudcoreano troveremo un caricatore wireless dal costo di 79 Euro, la DeX Station che trasforma Galaxy S8/S8+ in desktop, a 149,99 Euro, e un Battery Pack da 5.100mAh da 69,99 Euro.

Alcuni giorni fa avevamo riportato l'elenco delle specifiche tecniche che comprendono come ogni anno il meglio dell'hardware attualmente disponibile in commercio. Si parla di processore Qualcomm Snapdragon 835 negli USA, Exynos 8895 da noi, con fotocamere da 12 e 8 megapixel. Lo smartphone potrebbe essere proposto nell'unica variante da 64GB (128 per S8+) e dovrebbe adottare uno scanner dell'iride a fianco del lettore di impronte.

Prezzi e disponibilità ancora incerti, anche se si parla di 799 e 899€ nel mercato europeo con vendita prevista per il 21 o il 28 aprile. L'evento di presentazione si terrà invece mercoledì prossimo. Continuate a seguirci nelle nostre pagine per ulteriori approfondimenti.