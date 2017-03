Samsung Galaxy S8, rivelate specifiche tecniche e nuove foto del top di gamma

Da qualche settimana si susseguono costanti i rumor sul nuovo Samsung Galaxy S8, dopo l'incredibile latitanza del top di gamma sudcoreano al Mobile World Congress 2017. La serie Galaxy S è da anni la regina incontrastata della kermesse catalana, ma quest'anno la società ha ritardato di un mese il lancio del suo prodotto di punta, probabilmente per evitare i passi falsi compiuti con Galaxy Note 7 e per introdurre tecnologie ancora non del tutto pronte per debuttare durante l'evento spagnolo. Dello smartphone sappiamo ormai quasi tutto, e a placare ogni dubbio arriva un nuovo leak proveniente dal sito Slashleaks.

Un utente anonimo noto come Dimitri12 ha rilasciato tre render separati che vedono come protagonisti i nuovi smartphone di Samsung, Galaxy S8 e Galaxy S8+. Nei render possiamo scorgere due smartphone che ormai abbiamo imparato ad apprezzare, all'interno di immagini pensate per contenuti promozionali ufficiali. I due smartphone avranno entrambi display con due angoli pesantemente arrotondati e cornici rese il più possibile ridotte, con un design perfettamente simmetrico. Nella parte superiore troveremo tutti i sensori, la fotocamera frontale e la capsula per le telefonate, mentre sarà spostato dietro il sensore di impronte digitali.

Il sito ha rivelato anche le caratteristiche tecniche dei due dispositivi, che riportiamo nella tabella qui di seguito.



Galaxy S8

Galaxy A5 Display 5,8" SuperAMOLED 6,2" SuperAMOLED Risoluzione Quad HD Quad HD Aspect ratio 18:9 18:9 Processore Snapdragon 835 (USA)

Exynos 8895 (Global) Snapdragon 835 (USA)

Exynos 8895 (Global) Fotocamere 12 - 8 MP 12 - 8 MP Batteria 3000 mAh 3500 mAh Storage 64 GB 128 GB Extra Scanner dell'iride

USB Type-C Scanner dell'iride

USB Type-C OS Android 7.1.1 Android 7.1.1

Secondo il nuovo rumor Galaxy S8 verrà commercializzato ad un prezzo intorno agli 800 dollari, mentre la variante Galaxy S8+ avrà un sovrapprezzo di 70 dollari. Secondo altre notizie trapelate precedentemente i dispositivi verranno venduti nel mercato europeo rispettivamente a 799 e 899 €. I due smartphone saranno annunciati ad un evento stampa organizzato per la prossima settimana, esattamente per il 29 marzo, mentre la vendita nei canali ufficiali sarà lanciata il 21 o il 28 aprile. Continuate a seguirci nelle nostre pagine per ulteriori approfondimenti.