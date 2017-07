Il nuovo Samsung Galaxy Note 8 arriverà entro la fine di agosto: parola del CEO DJ Koh. Ecco come sarà

Sarà un fine estate quanto mai bollente e non solo per le temperature che i meteorologi si attendono ma soprattutto per l'arrivo del nuovo Samsung Galalxy Note 8, atteso dagli utenti più fedeli alla serie ma anche da tutti quelli che in questo fine anno vorrebbero ottenere uno smartphone dalle prestazioni incredibili con tanto di rimandi al campo professionale. Ecco che direttamente dalla bocca del CEO di Samsung, DJ Koh, giunge la conferma che tutti attendevano: il nuovo Galaxy Note 8 verrà presentato entro la fine del prossimo mese di agosto.

Durante un'intervista ai media di Taiwan, il CEO del colosso sudcoreano, ha palesemente dichiarato come il nuovo phablet della sua azienda arriverà entro la fine dell'estate anticipando in qualche modo le indiscrezioni che lo vedevano in presentazione qualche settimana dopo. In questo caso Samsung sembra voler anticipare ancora una volta le previsioni e anche gli altri competitor cercando di catturare l'attenzione degli utenti ancora indecisi o anche coloro rimasti delusi dal passo falso del Note 7.

Abbiamo visto nel corso delle scorse settimane come Samsung abbia intenzione di portare anche sul nuovo phablet il design e le innovazioni introdotte con i vari Galaxy S8 e S8+. Parliamo innanzitutto di quel display denominato "Infinity" per l'assenza delle cornici e l'aumento della superficie utile. In questo caso sappiamo che il nuovo Note 8 dovrebbe superare le già importanti dimensioni del Galaxy S8+ portando un pannello super AMOLED da 6.3 pollici che comunque grazie all'aspect ratio da 18.5:9 risulterà ancora ben utilizzabile ergonomicamente parlando.

A tutto questo si deve poi aggiungere un comparto tecnico di primissimo ordine ma soprattutto la presenza di una doppia fotocamera al posteriore, la prima in un top di gamma per l'azienda sudcoreana. La conferma del design e della presenza del doppio sensore al posteriore nel nuovo Note 8 giunge anche dalla famosa azienda rivenditrice di pellicole, Dbrand, che nel proprio portale ha aggiunto proprio un render del nuovo phablet con le varie pellicole adesive personalizzate. Chiaramente l'azienda fa sapere di non aver ricevuto alcuna conferma da Samsung sull'aspetto del nuovo top di gamma ma è palese che l'esposizione di un'azienda come Dbrand possa in qualche modo portare ad una forte certezza sull'aspetto che il device avrà.

Le altre specifiche tecniche del nuovo Note 8 di Samsung riportano ad un processore ad alte prestazioni, parliamo dello Snapdragon 835 al quale sembra confermarsi l'idea di un affiancamento con 6GB di RAM ed una batteria da 3.300 mAh che dunque permetterà buone autonomie non inficiando sullo spessore e dunque sull'aspetto estetico del phablet. A tutto questo si aggiunge come detto il doppio sensore posteriore anche se in questo caso non è chiaro quale sarà il suo impiego anche se in molti ormai indicano un sensore normale ed un sensore in tele obbiettivo. Mistero anche sul prezzo a cui l'azienda proporrà il nuovo phablet visto che addirittura si parla del superamento dei 1.000 dollari.