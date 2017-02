Facebook Lite, arriva in Italia la versione leggera del social network

Mercoledì scorso Facebook ha annunciato l'arrivo di Facebook Lite in altri quattro Paesi del mondo, fra cui anche l'Italia. Il client alleggerito del social network più popolare al mondo è adesso disponibile anche in Israele, Corea del Sud ed Emirati Arabi Uniti, con il roll-out che verrà espanso presto anche in altri paesi, secondo quanto specificato dalla compagnia. L'app supporta 55 lingue e serve più di 200 milioni di persone attive mensilmente in tutto il mondo.

"Più del 30% delle persone che accedono a Facebook da dispositivi Android low-end e che risiedono in Paesi in cui Facebook Lite è disponibile, usano proattivamente FB Lite", scrive la compagnia nell'annuncio ufficiale della nuova applicazione. E del resto considerando che l'app di Facebook è stata accusata più volte per essere ingiustificatamente pesante e troppo dispendiosa in termini energetici, la versione "Lite" è indubbiamente una notizia attesa ormai da tempo.

Facebook Lite è stata sviluppata in modo da offrire e garantire un'esperienza d'uso adeguata anche ad utenti che si trovano in aree con connessioni internet lente o che possiedono dispositivi mobile di fascia bassa. L'uso della versione Lite è inoltre consigliato per coloro che dispongono di una tariffa cellulare con un bundle limitato, visto che utilizza meno dati e consente il caricamento di foto e contenuti in maniera più rapida ed efficiente rispetto alla versione standard.

Facebook promette inoltre che la versione Lite del suo client funziona "su tutti i tipi di Android" ed è compatibile anche con le reti 2G. L'app, annunciata ufficialmente a gennaio 2015, è stata nel tempo aggiornata con funzionalità aggiuntive, fra cui miglioramenti nelle prestazioni, nella grafica e nel processo per effettuare il log-in e il log-out quando si condividono i dispositivi. Per chi volesse provarla il download può essere effettuato gratuitamente attraverso il Google Play Store.