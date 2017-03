Ecco Samsung Galaxy S8 in tutto il suo splendore: online la prima foto ufficiale

Pochi giorni fa Samsung ha annunciato la data di presentazione di Galaxy S8, dispositivo che è ormai trapelato in tutte le salse. La compagnia non ha divulgato il nome ufficiale tuttavia è chiaro che il prossimo evento della società avrà come protagonista principale il nuovo atteso top di gamma coreano con cornici estremamente ridotte. Del Galaxy S8 @evleaks ha appena pubblicato la prima foto ufficiale in cui è possibile notare l'eccezionale rapporto schermo-cornici del dispositivo.

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R — Evan Blass (@evleaks) 1 marzo 2017

Il render sembra essere ufficiale ed Evan Blass non è di certo un leaker di primo pelo. Da anni si è guadagnato una certa fama ed è fra le fonti più affidabili per quanto riguarda l'ambito degli smartphone, e il render conferma quanto trapelato nelle ultime settimane sul prossimo top di gamma coreano. Lo smartphone avrà probabilmente due versioni, una da 5,8 e l'altra da 6,2 pollici, tuttavia non è facile intuire qual è la versione ritratta nel render trapelato.

Il display potrebbe avere lo stesso rapporto 18:9 che abbiamo visto su LG G6, con un form factor complessivo per il dispositivo che è più "lungo" rispetto agli smartphone tradizionali. L'approccio di Samsung è tuttavia diverso rispetto a quello di LG: laddove questi ultimi hanno preferito un pannello flat Samsung continuerà a puntare ancora una volta sulla sua tecnologia edge con gli angoli curvi per i due lati, caratteristica che modificherà di riflesso l'esperienza d'uso.

Di recente sono trapelate anche le specifiche tecniche del dispositivo, e non sorprende che Samsung voglia introdurre il massimo di cui dispone in questo momento. Insomma, i dubbi sui prossimi top di gamma sono veramente pochi, tuttavia per avere certezze sulle loro doti dobbiamo aspettare il prossimo 29 marzo, data in cui Samsung Galaxy S8 ed S8+ saranno finalmente pubblici e non avranno più alcun segreto per noi.