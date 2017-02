Samsung Galaxy S8 Plus: ecco le specifiche tecniche ufficiale del nuovo top di gamma

Sembra proprio che il futuro Galaxy S8 Plus di Samsung non abbia più alcun tipo di segreto. E' di oggi, infatti, la condivisione da parte del solito Evan Blass di una scheda ufficiale sulle specifiche tecniche del nuovo smartphone top di gamma dell'azienda sudcoreana. Dalla scheda molte conferme sulle componenti che il dispositivo possederà, in particolare l'assenza di un tasto home fisico sul frontale ed una fotocamera posteriore Dual Pixel.

Scorrendo specificatamente le caratteristiche tecniche si scopre come il nuovo Samsung Galaxy S8 Plus possegga un display decisamente ampio da ben 6.2 pollici di cui 6.1" utilizzabili completamente. Una grandezza che però non deve trarre in inganno visto che in Samsung si è riusciti ad ottimizzare davvero bene gli spazi e l'eliminazione del tasto Home fisico ha permesso agli ingegneri di ottenere pressapoco le medesime dimensioni dell'attuale Galaxy S7 Edge ma chiaramente con una maggiore superficie utilizzabile. Viene oltretutto confermata la presenza di un pannello Quad HD+ Super AMOLED che permetterà quindi di raggiungere una definizione ancora più elevata con qualità delle immagini tipiche degli smartphone Samsung di fascia alta.

Le altre specifiche riguardano la presenza di 4GB di RAM e di una memoria interna da 64GB espandibile con una MicroSD ed il modulo LTE 4G che sicuramente permetterà di raggiungere elevate prestazioni in download e upload. Presente, come su Galaxy Note 7, un sensore anteriore per la scansione dell'iride e quindi lo sblocco automatico dello smartphone. Il nuovo Galaxy S8 Plus si presenterà anche con una certificazione IP68 che dunque permetterà l'utilizzo del device sia nell'acqua che con la polvere. Da non dimenticare la sicurezza grazie alla presenza di Samsung Knox e chiaramente la ricarica Wireless tramite la nuova base che Samsung presenterà in simultanea con lo smartphone.

A livello multimediale il dispositivo verrà equipaggiato da una fotocamera singola al posteriore da 12 megapixel caratterizzata dall'ormai noto Dual Pixel per scatti sempre più di qualità ed una fotocamera anteriore da 8 megapixel. Interessante la collaborazione con AKG per la realizzazione degli auricolari che verranno inseriti nella confezione di vendita dello smartphone.

Insomma sembra proprio che il nuovo Galaxy S8 Plus di Samsung sia stato realizzato a regola d'arte almeno per quanto concerne le specifiche tecniche. Tanta tecnologia di ultimissima generazione con la novità di un aspetto estetico decisamente diverso rispetto al passato soprattutto per quanto concerne l'eliminazione del tasto Home frontale da sempre simbolo degli smartphone Galaxy S. Manca ancora un mese alla sua presentazione che dovrebbe avvenire in un evento dedicato il 29 marzo a New York ma di certo in questi ultimi giorni affioreranno ulteriori specifiche e caratteristiche per dettagliare ancora meglio questo nuovo top di gamma di Samsung.