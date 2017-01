Arriva la carta igienica per gli smartphone

I giapponesi sono noti per la loro rigidità nei confronti delle regole legate all'igiene, tuttavia non riusciamo a non meravigliarci per l'ultima novità integrata nei bagni dell'Aeoporto Internazionale Narita. L'operatore telefonico NTT Docomo ha installato, proprio nei bagni dell'aeroporto, dei rotoli di carta igienica per smartphone con tanto di istruzioni per l'uso. Il rotolo è situato a fianco della carta igienica tradizionale pensata per ben altri lidi.

Secondo varie fonti nazionali i piccoli rotoli per smartphone sono situati in almeno sette differenti posizioni nell'aeroporto e il loro scopo è tutto fuorché ilare. Recenti studi hanno dimostrato che i vetri dei nostri smartphone accolgono diverse tipologie di batteri, in numero addrittura paragonabile a quelli che si insediano nelle sedute dei water. Non manca sui rotoli di carta un messaggio di benvenuto in Giappone, come quasi a ricordare le ferree regole igieniche nazionali.

I messaggi sono scritti in lingua inglese e oltre all'augurio troviamo diverse esortazioni: pulire il display dello smartphone, connettersi ad un servizio Wi-Fi nazionale "premium" e installare una suadente guida di viaggio con traduzione vocale. Secondo quanto dichiarato da NTT Docomo i rotoli di carta igienica rimarranno nell'aeroporto almeno fino al prossimo mese di marzo, e non sappiamo ancora se l'iniziativa verrà espansa nel tempo o ripresa in altre località del paese.

L'operatore giapponese ha perfezionato una riuscitissima manovra di marketing piazzando un messaggio pubblicitario proprio dove meno te lo aspetti in un posto comunque molto frequentato, e riuscendo infine a far parlare di sé in tutto il mondo. La notizia è stata riportata anche da eminenti fonti internazionali in prossimità del Natale e continua a far parlare di sé. Bisogna vedere però se gli utenti seguiranno davvero le direttive, dopo aver tirato lo sciacquone.