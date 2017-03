Niente supporto alla memoria Optane per le CPU Intel Pentium e Celeron

Intel ha recentemente annunciato i primi prodotti commerciali basati su tecnologia Optane, nome che identifica memorie specificamente indirizzate all'utilizzo quale storage locale o per il caching dei dati contenuti in tradizionali hard disk meccanici. Particolarmente interessante questo secondo ambito, in quanto con un SSD di ridotta capacità e costo contenuto è possibile velocizzare i tempi di accesso ad un tradizionale hard disk meccanico contenuto nel proprio sistema, salvaguardandone i benefici in termini di capienza.

Le specifiche di funzionamento indicate da Intel sul proprio sito web indicano però che le soluzioni SSD Optane per il caching di hard disk non siano compatibili con molte versioni di processore Intel di ultima generazione basate su architettura Kaby Lake. Nello specifico parliamo dei processori Intel delle famiglie Pentium e Celeron, posizionate come proposte d'ingresso nel mercato e per questo motivo utilizzate nei sistemi di fascia entry level che più di altri possono beneficiare dell'abbinamento tra un hard disk meccanico tradizionale e una soluzione SSD di ridotte dimensioni per il caching.

In particolare sono i processori Celeron G3930, Celeron G3950, Pentium G4560, Pentium G4600 e Pentium G4620 incluse anche le versioni a basso consumo con suffisso T, a non vantare supporto alle memorie Optane. Questa scelta limita la possibilità di diffusione delle memorie Optane quali SSD di caching: in questo ambito infatti sono tipicamente i sistemi più economici quelli che beneficiano della novità, in quanto abbinati per questioni di budget a tradizionali hard disk meccanici che con il caching via SSD possono ottenere significativi incrementi prestazionali.

Ricordiamo inoltre come le memorie Optane richiedano una scheda madre di ultima generazione compatibile per poter operare correttamente, affiancata da una CPU della famiglia Kaby Lake. Ulteriori informazioni sulla tecnologia Intel Optane sono accessibili dal sito web dell'azienda, a questo indirizzo.