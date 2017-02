Windows 10 Redstone 3, online le prime tracce dell'aggiornamento di fine anno

Con il rilascio di Windows 10 avvenuto nel mese di luglio 2015 Microsoft ha chiarito più volte che avrebbe osservato un ciclo di sviluppo totalmente diverso rispetto al passato sotto il motto di Windows as a service. Invece di distribuire Service Pack e nuove versioni del sistema operativo la compagnia ha iniziato a rilasciare aggiornamenti cumulativi ogni mese e aggiornamenti importanti con nuove feature circa ogni sei mesi. Il nome del SO rimane in tutti i casi Windows 10.

Il primo "feature update" è arrivato a novembre 2015 con Windows 10 build 1511 (noto internamente come Threshold 2), che è stato poi seguito da Anniversary Update (build 1607, Redstone 1) ad agosto 2016. Anniversary Update è il branch di sviluppo ancora oggi attuale, ma quest'anno sono attesi due aggiornamenti importanti per la piattaforma. Il primo è Creators Update (Redstone 2), che dovrebbe arrivare ad aprile, il secondo "Redstone 3" per fine anno.

Secondo una slide trapelata di recente da un evento privato le prime build Insider (beta) di Redstone 3 non verranno rilasciate pubblicamente prima di Creators Update, tuttavia sono già apparsi online i primi riferimenti al nuovo branch di sviluppo. Windows 10 build 15141 è comparso su BuildFeed, un portale che tiene traccia di tutte le build Insider e che sottolinea come la nuova versione fa parte del branch rs_prerelease, e non dell'attuale rs2_release.

La build è inoltre disponibile solo nel Canary Ring, un canale interno pensato per sviluppatori Microsoft che ricevono aggiornamenti giornalieri. L'aggiornamento di fine anno dovrebbe introdurre un nuovo linguaggio stilistico per le app universali chiamato NEON, una nuova schermata My People per la gestione semplificata dei contatti che doveva apparire sul Creators Update ma che è stata rimandata, e una nuova shell compatibile con tutte le tipologie di dispositivi.

Ulteriori informazioni su questo nuovo aggiornamento sono da attendere per la conferenza Build che Microsoft terrà il prossimo mese di maggio.