Microsoft conferma un nuovo aggiornamento di Windows 10 per la fine dell'anno

Lo scorso anno Microsoft aveva rivelato che nel 2017 avrebbe rilasciato due major update, o meglio due feature update, di Windows 10. La società è tornata sull'argomento durante una sessione della conferenza Ignite che si è tenuta in Australia in questi giorni e da cui è trapelata una slide. Qui viene confermata la presenza di due aggiornamenti per il 2017: il primo il Creators Update che ufficiosamente dovrebbe arrivare ad aprile, l'altro un anonimo "Second Update".

In entrambi i casi Microsoft ha mantenuto il più stretto riserbo sulle tempistiche dettagliate per il rilascio, che è una prassi per il settore tecnologico. Durante la conferenza Microsoft è rimasta in silenzio anche per quanto riguarda le potenziali feature che la società vorrebbe inserire sul prossimo aggiornamento, anche se qualcosa sappiamo già: entro fine anno Windows 10 potrebbe guadagnare un nuovo stile per le app universali noto ad oggi come Project NEON.

La slide trapelata purtroppo non fuga molti dubbi sul secondo aggiornamento del 2017 di Windows 10. Quello che si intuisce è che entrerà nella prima fase di "feedback" dopo il "pilot" di Creators Update, quindi probabilmente già nella prima metà dell'anno, per poi essere rilasciato a ridosso del 2018. Per feedback la società intende probabilmente la prima fase di beta testing in cui gli "Insider" daranno il loro parere sulle novità, per pilot il lancio ufficiale a tutti gli utenti.

Nel 2018 l'aggiornamento entrerà nella fase "production", che è probabilmente il periodo stimato da Microsoft nel quale le aziende inizieranno ad adottare il nuovo aggiornamento all'interno del proprio parco macchine. Microsoft ha già confermato privatamente l'esistenza del progetto su una nuova interfaccia grafica per le app universali di Windows 10, ed è molto probabile che vedremo i primi esempi proprio sulle prime versioni Insider dell'aggiornamento di fine anno.

Per maggiori informazioni non ci resta che attendere la prossima conferenza della compagnia, la Build 2017 attesa per il prossimo mese di maggio.