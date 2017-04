Windows 10 Redstone 3: ecco la nuova UI e le nuove animazioni

Microsoft rilascerà nelle prossime ore Windows 10 Creators Update, tuttavia sta immaginando un nuovo percorso stilistico per il suo sistema operativo desktop e mobile caratterizzato da trasparenze e un minimalismo meno accentuato. Il prossimo major update arriverà prima della fine del 2017 e dovrebbe introdurre, oltre a questo nuovo linguaggio di design, anche alcune delle funzionalità che il team di sviluppo non è riuscita ad implementare in tempo per Creators Update.

In passato Microsoft ha dato un assaggio di quello che possiamo aspettarci dalla nuova UI, nota al momento come Project NEON, che ha il fine ultimo di rendere più coerente il design delle finestre del sistema operativo fra applicazioni diverse, anche di terze parti. Windows 10 è stato rilasciato ormai da 3 anni e sin dal suo debutto Microsoft lavora per spingere sviluppatori e utenti a passare al nuovo minimalismo e alle app universali; e NEON potrebbe essere un motivo per farlo.

Fino ad oggi abbiamo visto solamente i primi concept statici della nuova UI di Windows 10 Redstone 3, ma grazie ad un nuovo post di Thurrott.com abbiamo la possibilità di vedere la nuova interfaccia in movimento. Nel post vengono approfondite alcune delle caratteristiche dell'interfaccia grafica mostrando il risultato finale a cui vorrebbe arrivare Microsoft. Si tratta di concept embrionali, lo sottolineiamo, che nella versione finale del SO potrebbero essere modificati.

Nelle GIF che riportiamo nella pagina notiamo effetti di bagliore dinamici al passaggio del cursore sulle trasparenze o sui tasti anche nella modalità Tablet, effetti di parallasse fra finestre, elementi della finestra (nella GIF con Groove Musica anche l'immagine dell'artista si sposta in relazione al movimento della finestra) e sfondo del desktop. Insomma, con le nuove trasparenze Microsoft potrebbe ritoccare la UI del suo SO senza stravolgerla o renderla poco intuitiva.

È già disponibile la prima build di Windows 10 Redstone 3 per gli utenti Insider del canale veloce tuttavia, come abbiamo già scritto, nella release non è ancora presente alcuna novità di rilievo. La compagnia ha sottolineato che la build 16170 implementa solo ed esclusivamente novità su OneCore per accogliere le prossime feature aggiuntive, con queste ultime che probabilmente non verranno ufficializzate prima del mese di maggio in concomitanza della Build 2017.