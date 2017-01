Project NEON: ecco le prime immagini dell'interfaccia di Windows 10 Redstone 3

Le immagini, seppur concept, parlano chiaro: Microsoft è a lavoro per un restyling decisamente importante della sua interfaccia grafica di Windows 10 in arrivo con l'aggiornamento Redstone 3 ossia l'ormai conosciuto "Project NEON". Grazie ad alcuni screenshot provenienti da MSPowerUser è possibile già oggi osservare quali cambiamenti apporterà Microsoft a livello grafico del suo sistema operativo.

Cambiamenti che chiaramente non modificano completamente le linee guida già fortemente proposte con l'arrivo di Windows 10 durante gli scorsi mesi ma che comunque permettono di affinare il design moderno e funzionale del sistema operativo dell'azienda di Redmond.

Le immagini innanzitutto permettono di visualizzare una delle più importanti novità in arrivo con Project NEON. La volontà degli sviluppatori di Microsoft è quella di porre alcune zone dell'interfaccia fuori fuoco nel momento in cui le stesse verranno poste dietro ad alcune finestre aperte. Acrylic, questo il nome in codice di tale effetto, verrà implementato in tre diversi modi: nello sfondo, nella barra laterale, nello sfondo ma anche nelle applicazioni.

Ciò che cambierà in Windows 10 Redstone 3 saranno anche le animazioni. Sì perché le stesse vedranno una presenza decisamente più marcata rispetto a quello che accade quotidianamente con Windows 10. In questo caso con il nuovo aggiornamento Microsoft potrebbe introdurre animazioni marcate con movimento fluidi e dall'imponente impatto visivo. Il concept sviluppato sull'applicazione di Groove Musica permette di capire proprio questo nuovo concetto visto che nel momento in cui si passa verso il basso l'immagine del cantante si riduce con una vera e propria transizione.

Purtroppo le immagini sono dei concept realizzati ad hoc sulle informazioni giunte da Microsoft sul lavoro che sta realizzando per il prossimo aggiornamento di Windows 10 con Redstone 3 e che rappresenterà un update decisamente importante in arrivo durante la fine di questo anno dopo il Redstone 2 ossia l'ormai conosciuto Creators Update.