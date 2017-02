Microsoft conferma e dà un assaggio di NEON, la nuova interfaccia di Windows 10

Abbiamo già parlato di Project NEON a gennaio quando vi avevamo mostrato alcuni concept realizzati sulle parole di Microsoft, ma a parlarne adesso è la stessa Microsoft. NEON è il nome interno con cui la società definisce il nuovo percorso stilistico di Windows 10 che verrà abilitato con Redstone 3, previsto al debutto non prima di fine anno. Secondo Windows Central la società avrebbe rivelato nelle scorse ore un esempio della UI durante un incontro con gli sviluppatori.

Nello screenshot mostrato al Windows Developer Day la compagnia ha fatto vedere una finestra oscurata e sovrastata dalla descrizione "rendere possibili esperienze belle e coinvolgenti sulla piattaforma Windows, semplicemente e in via predefinita". Il nuovo percorso stilistico sarà pertanto adottato sulle applicazioni native, ma sarà integrabile anche e soprattutto su quelle realizzate da sviluppatori terzi. Il tutto, a quanto pare, grazie a tool di sviluppo semplificati.

NEON si baserà sull'uso di elementi grafici più gradevoli alla vista, fra cui animazioni più pronunciate e trasparenze. Ma Microsoft vuole naturalmente spingere gli sviluppatori ad abbracciare la nuova UI il prima possibile al fine di rendere coerente l'aspetto estetico delle app del sistema operativo, siano esse realizzate da Microsoft, che da qualsiasi altro sviluppatore Windows. Il tutto abbracciando la l'elemento "tridimensionalità" che sarà preponderante a partire da Creators Update.



Concept basato sulle parole di Microsoft

Al momento in cui scriviamo sembra probabile il rilascio della nuova interfaccia utente con Redstone 3, con l'annuncio ufficiale in tal senso che potrebbe essere effettuato alla conferenza per sviluppatori Build che si terrà a maggio. Al suo interno Microsoft parlerà molto probabilmente dell'aggiornamento successivo di Windows 10, noto oggi come Redstone 3, con il rilascio delle prime versioni Insider (beta) con NEON che potrebbe arrivare a poche settimane di distanza.