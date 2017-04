Windows 10 Creators Update: gli Insider ricevono un nuovo update cumulativo (l'ultimo?)

È ormai questione di ore prima del rilascio ufficiale di Windows 10 Creators Update. Sì, è vero, ufficialmente arriverà il prossimo 11 aprile tuttavia i più impulsivi potranno già scaricarlo e installarlo dal 5 aprile manualmente attraverso lo strumento Assistente aggiornamento Windows 10. Nonostante l'imminente rilascio Microsoft continua a sfornare update cumulativi, che dovranno essere installati da tutti gli utenti parallelamente all'update maggiore.

Gli utenti Insider del ramo Release Preview (quello immediatamente precedente al ramo finale) hanno ricevuto infatti il pacchetto KB4016251, che porta la build del sistema operativo alla versione 15063.13. All'interno del pacchetto naturalmente solo fix di minore entità dal momento che sul piano delle feature i lavori sono terminati da tempo. L'aggiornamento contiene tutte le novità presenti su Windows 10 build 15063.11, più le seguenti (tratte dal changelog ufficiale):

Microsoft ha rilasciato anche un altro aggiornamento per il Creators Update nel canale Veloce. Il pacchetto cumulativo KB4016252 porta la build di Windows alla 15063.14 che include le novità della 15063.13 più un altro fix:

Sistemato un problema per cui processi da non sospendere venivano sospesi dopo aver risvegliato un dispositivo.

Chi non installerà Windows 10 Creators Update manualmente il prossimo 5 aprile dovrà aspettare almeno l'11 aprile. Non tutti però riceveranno l'aggiornamento in quella data dal momento che Microsoft ha spiegato che ad avere priorità saranno i computer più recenti o quelli già testati con i partner commerciali. Per tutti gli altri l'attesa potrebbe essere più lunga, anche di alcuni mesi nei casi più estremi.