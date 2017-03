Windows 10 Creators Update sarà scaricabile già dal prossimo 5 aprile

Sono ancora meno i dubbi sul fatto che Windows 10 build 15063 sia o meno la tanto attesa RTM del Creators Update adesso che è disponibile nel canale Release Preview per gli Insider. Circa una decina di giorni fa arrivava sul canale veloce, venendo promossa a quello lento solo tre giorni dopo. E i dubbi si riducono praticamente a zero se consideriamo che sul post ufficiale non viene contrassegnata nemmeno come una Preview del canale Insider. Microsoft la chiama Creators Update.

Gli Insider hanno quindi fra le mani la nuova versione da una decina di giorni, ma la distribuzione automatica per tutti gli utenti non è prevista prima dell'11 aprile, data ufficiale del rilascio di Windows 10 Creators Update. Nella prima fase del roll-out saranno coinvolti i PC più recenti e i dispositivi che Microsoft ha già testato con i partner commerciali, ma l'aggiornamento potrà inoltre essere scaricato in anticipo manualmente a partire dal 5 aprile attraverso l'Assistente aggiornamento Windows 10.

Fra le novità della nuova versione citiamo gli e-book su Windows Store, una nuova schermata per la condivisione semplice, l'app 3D Paint, una modalità specifica per l'ottimizzazione con i videogiochi. Nessuna RTM invece per gli utenti Windows 10 Mobile, ma questo non sorprende visto che l'aggiornamento dovrebbe arrivare solo il 25 aprile sugli smartphone con il SO Microsoft.

Gli utenti iscritti al canale Release Preview possono scaricare Creators Update dalle Impostazioni nella schermata Windows Update. I più impazienti che vogliono provare le novità possono iscriversi anche adesso al programma Insider per ricevere in anticipo tutte le nuove feature del sistema operativo. Tutti gli altri devono aspettare solo qualche giorno in più, scaricando Assistente aggiornamento Windows 10 il prossimo 5 aprile o aspettando il roll-out ufficiale dell'11 aprile, che dovrebbe concludersi in pochi mesi per tutti gli utenti Windows 10.