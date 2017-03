Microsoft, annuncia l'arrivo ufficiale di Creators Update per Windows 10 dall'11 aprile

Microsoft rilascerà il nuovo Creators Update per Windows 10 dal prossimo 11 aprile. La notizia è finalmente ufficiale e tutti coloro che vorranno potranno gratuitamente da tale data aggiornare i propri dispositivi in totale libertà. Il nuovo aggiornamento, nome in codice Redstone 2, è il secondo più importante update della nuova piattaforma di Windows 10 e permetterà agli utenti di liberare la propria creatività e animare le proprie idee attraverso una serie di nuovi strumenti realizzati ad hoc da Microsoft.

In questo caso il nuovo Creators Update per Windows 10 permetterà di avere novità in seno al 3D con nuove funzionalità per la Mixed Reality, semplicità e interattività grazie a Beam per quanto riguarda Game Braodcasting ma anche più sicurezza e velocità per Microsoft Edge con un'esperienza di navigazione ottimizzata ed infine nuovi sistemi di protezione per la privacy e per la sicurezza studiati a perfezione per ogni tipo di attacco esterno.

3D per tutti e Mixed Reality

L'aggiornamento Creators Update per Windows 10 introdurrà uno dei più attesi software scomparsi con gli ultimi aggiornamenti della piattaforma Windows. Parliamo di Paint che con oltre 100 milioni di utenti al mese, è divenuto uno degli strumenti di creazione più diffusi al mondo. Ora grazie al nuovo aggiornamento verrà reintrodotto in Windows 10 e diverrà Paint 3D e permetterà agli utenti di creare dal nulla oggetti 3D, cambiare i colori, i motivi di stampa o convertire un’immagine bidimensionale in un’opera tridimensionale. Non solo perché si potrà scegliere su Remix3D.com modelli 3D preconfezionati, in una libreria online in continua crescita, o condividere le proprie creazioni. Grazie al 3D presente con il nuovo aggiornamento si potrà finalmente rappresentare il mondo nella sua reale dimensione, imparare più velocemente e in modo più divertente.

L’aggiornamento Windows 10 Creators Update consente esperienze immersive che rendono meno netto il confine tra il mondo fisico e quello virtuale. Nel corso di quest’anno, Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo offriranno visori abilitati alla Mixed Reality. Questi visori saranno dotati di sensori integrati, a sei gradi di libertà, un setup semplificato e libertà di movimento senza l’esigenza di segnali esterni o sensori alle pareti. Esperienze nuove ed immersive di Windows che gli sviluppatori potranno creare, avvalendosi dei kit di sviluppo di Windows Mixed Reality recentemente messo a disposizione, e che potranno cambiare il mondo "reale e virtuale".

Beam: il broadcasting interattivo sarà un gioco da ragazzi

Grazie a Creators Update sarà possibile avviare velocemente lo streaming della partita utilizzando la barra di gioco senza bisogno di effettuare ulteriori log-in. Con il nuovo aggiornamento tutti potranno diventare broadcaster o seguire su Xbox Live gli streaming live delle partire e i tornei personalizzati di eSport. L’integrazione del sistema Beam consente il broadcasting interattivo e la visualizzazione di partite su Xbox Live, per seguire gli streamer preferiti mentre giocano, interagendo con loro in tempo reale senza bisogno di installare software o periferiche aggiuntive.

Da non dimenticare che tramite il Game Mode sui PC Windows 10 si potranno anche vivere le migliori esperienze di gioco. In sviluppo oltretutto vi è anche il trasferimento da Windows 10 alla Xbox One della funzione family timer, per limitare il tempo trascorso davanti allo schermo, in modo da consentire l’impostazione del tempo concesso e dei limiti giornalieri attraverso diversi account Microsoft.

Microsoft Edge: più velocità, maggiore sicurezza, migliore esperienza di navigazione e intrattenimento

Microsoft Edge è il browser di default di Windows 10 e con il nuovo Creators Update l'azienda di Redmond ha cercato di renderlo ancora più veloce e ancora più sicuro. Il tutto mantenendo se non aumentando la durata della batteria dei laptop che lo utilizzano. Microsoft Edge blocca il 9% in più dei siti di phishing e il 13% in più di malware, contribuendo così a proteggere informazioni e identità.

Con Creators Update sono state aggiunte nuove funzionalità che mancavano come la gestione avanzata delle schede che, si aprono a destra della pagina e possono essere facilmente individuate, organizzate e aperte, senza dover lasciare la pagina su cui si sta lavorando. E' ora possibile scoprire e leggere gli e-book preferiti dalla sezione Books del Windows Store. Inoltre, Microsoft Edge è l’unico browser in grado di visualizzare serie TV e film di Netflix in 4K Ultra HD.

Maggiore sicurezza e protezione della privacy

L'aggiornamento porterà anche novità in seno alla sicurezza e dunque alla protezione. La nuova dashboard Windows Defender Security Center integrata in Windows 10 Creators Update offre una panoramica dello stato di salute, della sicurezza e della protezione online del dispositivo.

Creators Update offrirà dunque un nuovo servizio per il monitoraggio della sicurezza: il Windows Defender Security Center. Sarà un punto di riferimento unico per il controllo delle opzioni di sicurezza: dalla protezione firewall, anti-virus e di rete alla valutazione delle prestazioni e dello stato di salute del dispositivo, dai controlli di sicurezza per le app alle opzioni di Family Safety. Oltretutto il Device Health Advisor fornirà informazioni sui segni vitali del dispositivo, la funzionalità Remote Lock bloccherà automaticamente il dispositivo all’allontanarsi del proprietario e sono previste nuove impostazioni per un maggiore controllo sull’installazione delle app.