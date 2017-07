Windows 10 Creators Update, cessato supporto per alcune CPU Intel

Secondo quanto riporta un nuovo articolo di ZDNet, gli utenti di sistemi con processori Intel Atom basati su architettura Clover Trail non riescono ad installare Windows 10 Creators Update. La fonte si basa su molti report provenienti dagli utenti che stanno cercando di installare l'aggiornamento, ma in risposta ottengono schermate di errore che suggeriscono che "Windows 10 non è più supportato" sul sistema in cui si intende effettuare l'installazione.

I processori Clover Trail della famiglia Atom sono stati lanciati nell'ultimo trimestre del 2012 in risposta ai chip ARM mobile che in precedenza erano stati sfruttati sui tablet con Windows RT. Quest'ultimo era il SO che Microsoft intendeva utilizzare sui sistemi ibridi in contrapposizione ai tablet Android, un SO che non è riuscito ad avere il successo sperato finendo in uno dei più grandi flop commerciali da parte della compagnia di Redmond.

Il problema è stato confermato ad aprile sia da Acer, in qualità di produttore partner di Microsoft, che anche dalla compagnia di Redmond. Acer ha fatto sapere all'interno di una nota pubblicata lo scorso mese di aprile che Microsoft sta collaborando per risolvere il problema. Di seguito riportiamo una traduzione libera del comunicato della compagnia:

"I seguenti processori Intel Clover Trail non sono attualmente supportati su Windows 10 Creators Update:

Atom Z2760

Atom Z2520

Atom Z2560

Atom Z2580

Microsoft sta lavorando con noi per fornire driver compatibili in modo da sistemare questa incompatibilità. Se installi Windows 10 Creators Update le icone e i testi potrebbero non comparire, o potrebbero essere riprodotti blocchi e barre. Se hai già installato il Creators Update e hai verificato problemi puoi usare le opzioni di recupero di Windows 10 per ripristinare il tuo sistema alle build precedenti".

Anche Microsoft ha in seguito confermato che i quattro processori menzionati dal produttore taiwanese non venivano più supportati su Windows 10 Creators Update, informando che "Microsoft sta collaborando con i partner per fornire i driver compatibili per questi processori". Ad oggi, però, se si tenta di aggiornare al Creators Update con un processore Clover Trail tutto quello che si ottiene è un mesto messaggio d'errore.