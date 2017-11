Tante novità per Linux 4.15, da USB Type-C alle temperature delle CPU AMD Zen

Linux 4.15 si preannuncia essere uno dei più interessanti rilasci del kernel degli ultimi tempi, soprattutto vista la quantità di novità per i computer più recenti. Con questa versione arriveranno infatti il supporto alla lettura delle temperature dei processori della famiglia AMD Zen e una gestione pressoché completa delle porte USB Type-C.

Il driver hwmon k10temp, che permette di accedere alle temperature dei processori AMD Zen (Ryzen, Threadripper, EPYC) tramite strumenti come XSensors, è in realtà pronto da settembre, ma sarà incluso solamente in Linux 4.15. È stata infatti avanzata la richiesta di inclusione nella prossima versione, assieme al nuovo display stack AMDGPU DC - che, tra le altre cose, porta con sé il supporto alle GPU Vega.

Anche il supporto allo standard USB Type-C vede molte novità con il kernel 4.15: il Type-C Port Manager (TCPM) fornisce la gestione dei ruoli delle porte con il nuovo standard, permettendo di gestire modalità particolari come l'alimentazione tramite USB. I driver possono quindi utilizzare questo gestore per impostare il comportamento dele porte attivando o disattivando funzionalità e così via.

Nonostante siano presenti così tante novità importanti, il supporto a lungo termine è andato al kernel 4.14. Questo potrebbe causare qualche problema per le distribuzioni come Ubuntu 18.04: data la necessità di supportare il più ampio parco hardware possibile, l'uso di Linux 4.15 sembra obbligato, ma la mancanza di supporto a lungo termine per quest'ultimo potrebbe rivelarsi problematica nella gestione degli aggiornamenti. Sarà infatti necessario fare un porting dei cambiamenti da Linux 4.14 o dalle versioni successive alla 4.15, fatto che porterà via risorse che sarebbero potute dedicare ad altro se Linux 4.15 avesse ricevuto lo stato di LTS.