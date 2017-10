Ubuntu 18.04 LTS sarà chiamato 'Bionic Beaver', l'annuncio di Mark Shuttleworth

Mark Shuttleworth ha annunciato il nome ufficiale della prossima edizione di Ubuntu, prevista per il prossimo aprile: Ubuntu 18.04 LTS sarà chiamato Bionic Beaver.

Continuando la tradizione dei nomi assegnati con lettera crescente, e con la lettera A impiegata per Ubuntu 17.10 Artful Aardvark recentemente rilasciato, la prossima versione di Ubuntu utilizzerà la lettera B e la scelta è ricaduta sul castoro (beaver in lingua inglese).

Ubuntu 18.04 LTE utilizzerà GNOME come ambiente desktop, seppur con numerose modifiche, e l'impegno di Canonical va verso lo sviluppo di soluzioni come Ubuntu Core e Kubernetes, la prima dedicata all'Internet delle Cose e la seconda alla realizzazioni di applicazioni in container.

Trattandosi di una versione a lungo supporto (Long Term Release), Ubuntu 18.04 sarà anche la base per numerose derivate, tra le quali troviamo Linux Mint e KDE neon.

È possibile leggere l'annuncio di Shuttleworth a questo indirizzo.