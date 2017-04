I primi PC con processori ARM non arriveranno prima del Q4

L'anno scorso Microsoft annunciava la possibilità di eseguire le tradizionali applicazioni Windows per ambienti desktop attraverso processori ARM. Il colosso del software sta pianificando il rilascio di computer portatili con i processori che tipicamente troviamo sui dispositivi mobile, supportati da una versione di Windows 10 che include un emulatore per eseguire anche le "vecchie" app Win32. I primi dispositivi faranno uso del nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 835.

Nonostante il processore sia già disponibile su mobile, i primi PC Windows 10 basati su SD835 non arriveranno molto presto, e a dare una conferma a questa voce è la stessa Qualcomm: "Il nostro Snapdragon 835 si espanderà verso il mercato PC Mobile su sistemi con Windows 10 che saranno disponibili nel quarto trimestre dell'anno", sono state le parole di Steve Mollenkopf, CEO di Qualcomm, durante l'ultima chiamata dei vertici della società con gli investitori.

Microsoft non ha ancora annunciato quali siano i partner che produrranno i primi portatili basati su processori ARM, ma fra questi potrebbero esserci quelli storici che non hanno mai abbandonato il colosso di Redmond. Considerate le tempistiche divulgate da Qualcomm, è improbabile che Microsoft sveli qualcosa già al prossimo evento previsto per il mese prossimo, tuttavia potremmo conoscere qualche dettaglio in più per il keynote di lancio della Build o al Computex.