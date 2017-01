Rubati al CES i prototipi dei notebook a tre display di Razer

Due unità del prodotto più interessante di Razer, fra quelli mostrati all'edizione annuale del CES, sono state rubate domenica scorsa dallo stesso stand della società. Parliamo di Project Valerie, l'innovativo notebook a tre display pensato principalmente per finalità ludiche: "Prendiamo molto sul serio casi di furto e spionaggio industriale, se è questo il caso", ha dichiarato in un post su Facebook il CEO di Razer Min-Liang Tan. "Si tratta di barare, che è qualcosa che a noi non sta bene".

"Le pene per questi reati sono gravi e chi compie azioni di questo tipo non è chiaramente molto intelligente". Tan ha dichiarato che la società sta già collaborando con la gestione del CES e con le forze dell'ordine locali all'interno delle indagini sul furto. Ha inoltre richiesto la collaborazione ai partecipanti, o a chiunque abbia visto qualcosa di sospetto nei giorni scorsi, offrendo una taglia da ben 25.000 dollari a chiunque sia in grado di offrire informazioni capaci di portare ai ladri.

Secondo quanto dichiarato da un rappresentante della Consumer Technology Association il furto non sembrerebbe essere avvenuto nelle ore ufficiali in cui si teneva l'evento.. Chi volesse offrire la propria collaborazione può farlo all'indirizzo e-mail legal@razerzone.com. Razer ha inoltre rilasciato un'estesa nota pubblica al sito Polygon, che riportiamo di seguito liberamente tradotta in lingua italiana.

"Scriviamo questa nota per confermare che due portatili Razer Project Valerie sono stati rubati dallo stand Razer al CES. I prodotti sono stati rubati dalla sala stampa Razer dalle ore 16 circa di domenica 8 gennaio 2017. Stiamo offrendo una taglia di 25.000 dollari per informazioni originali che ci possano condurre all'identificazione, arresto e condanna di un sospetto criminale. Razer, a propria esclusiva discrezione, deciderà chi avrà diritto al premio e in che misura. Razer potrebbe pagare solo una porzione della taglia massima offerta e la decisione sarà basata principalmente sulla valutazione delle forze dell'ordine in relazione al valore delle informazioni fornite. Se ci fossero più ricorrenti il premio verrebbe suddiviso in quantità determinate da Razer. I soci Razer non sono ammissibili per il premio. La ricompensa sarà valida entro un anno dalla data iniziale del bando, salvo proroga da parte di Razer. La società non divulgherà pubblicamente il materiale ricevuto o i dettagli sugli intervistati, ad eccezione delle persone con le quali Razer sta lavorando direttamente per risolvere la questione o se venisse richiesto esplicitamente dalla legge".

