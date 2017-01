Razer ha mostrato al CES un portatile con 3 display

Razer ha presentato al CES di Las Vegas un prototipo molto particolare: conosciuto come Project Valerie, si tratta del primo portatile con ben tre display incorporati. Ciascuno di essi misura 17,3 pollici e veicola immagini alla risoluzione 4K per uno spazio visivo complessivo di 12K, pari alla risoluzione 11520 x 2160.

Stiamo parlando di display con tecnologia IGZO che coprono il 100% dello spazio colore Adobe RGB. Inoltre i display supportano anche la tecnologia NVIDIA G-Sync per la sincronizzazione del refresh del display con il frame rate erogato dalla scheda video.

Gli schermi scivolano fuori dal telaio e vanno a posizionarsi automaticamente offrendo un'area di visualizzazione di 180 gradi basata su tecnologia NVIDIA Surround View. Valerie si contraddistingue anche per il case in alluminio e per la potenza di calcolo messa a disposizione da un Blade Pro. Quest'ultimo è equipaggiato con una CPU mobile quad-core i7 e NVIDIA GeForce GTX 1080. Viene a configurarsi così un sistema che può essere utilizzato in vari ambiti e che, in particolare, può essere in grado di fornire esperienze di gioco avvolgenti e coinvolgenti.

Valerie pesa ben 12 chilogrammi, il che ovviamente non è comune per un computer portatile, ma è spesso solamente 1,5 pollici. Si tratta in realtà dell'ennesimo prototipo sbalorditivo, serie a cui Razer ormai ci ha abituato da diverse fiere a questa parte. Al momento, infatti, non è dato sapere il prezzo di questo prodigio né la possibile data di disponibilità.