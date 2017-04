In aumento le vendite di notebook gaming nel 2017

Abbiamo già avuto occasione di evidenziare come il mercato dei cosiddetti notebook gaming stia registrando importanti tassi di crescita, dimostrandosi come uno dei segmenti più vivaci nel settore dei PC caratterizzato invece da vendite in calo negli ultimi 5 anni.

I produttori taiwanesi sono tra i più attivi in questo settore, con MSI e Asus che hanno occupato le prime due posizioni a livello globale. Per il 2017, stando ai dati anticipati dal sito Digitimes, si attende un tasso di crescita positivo superiore al 20% nelle vendite di questi notebook superando soglia 4 milioni di pezziche saranno venduti.

Nel corso del 2016 MSI ha totalizzato vendite per un volume di notebook gaming compreso tra 800.000 e 850.000 pezzi. Nel 2017 tale risultato dovrebbe superare la quota di 1 milione di notebook, permettendo all'azienda di migliorare i propri risultati generali sia in termini di fatturato sia di utile. Nel coso del 2016 l'azienda ha presentato oltre 50 diverse versioni di notebook gaming.

Ricordiamo come i sistemi notebook gaming siano generalmente caratterizzati da dimensioni leggermente superiori rispetto a quelle dei sistemi portatili più sottili: questo permette l'integrazione di processori più potenti, anche con architettura quad core, in abbinamento a schede video di tipo dedicato in grado di assicurare frames al secondo medi adeguati. Non mancano personalizzazioni dal punto di vista del design, con sistemi di illuminazione LED RGB che stanno diventando sempre più popolari, assieme a specifici componenti per tastiera e sottosistema audio che si rifanno ai sistemi gaming desktop.