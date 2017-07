Ecco i portatili con tecnologia NVIDIA Max-Q che stanno per arrivare sul mercato

Se fino a oggi l'idea di portatile gaming è sempre stata fin troppo distante dal concetto di portatile vero e proprio, qualcosa è destinato a cambiare. Insomma, fino a oggi queste macchine sono state pesanti e ingombranti, per via della necessità di dover accogliere hardware importante che ne aumentava le dimensioni e il peso.

Chi ha seguito i nostri reportage dal Computex sa, però, che nel cose sono destinate a cambiare con Max-Q, una tecnologia che nasce dunque dall'esigenza di sviluppare soluzioni destinate ai videogiocatori che siano realmente portabili, il tutto senza rinunciare alle prestazioni. I laptop gaming Max-Q consentono in certi casi di giocare in 4K e quasi sempre sono sufficientemente potenti da permettere le esperienze in VR.

GeForce GTX With Max-Q Design è un approccio che permette di integrare una GPU GeForce GTX 1080 in un notebook con uno spessore contenuto sino a 18 millimetri. Questo miracolo tecnologico è possibile grazie a una serie di ottimizzazioni interne che prevedono una gestione improntata alla massima efficienza del consumo della GPU.

Miniaturizzazione che consente di avere PC da gioco con prestazioni sempre maggiori in form factor sempre più piccoli, con la 1080 che nella versione portatile ripropone le stesse caratteristiche architetturali della controparte desktop, seppure con frequenze di funzionamento leggermente inferiori. Nei prossimi mesi vedremo cose molto interessanti da questi punti di vista, anche in ambito Mini PC.

Tutto questo per il momento si concretizza nella serie di portatili che NVIDIA ha portato a Milano e che avevamo già visto al Computex. Alcuni di questi sono già disponibili, altri lo saranno a breve, altri ancora rimangono fumosi in fatto di caratteristiche e prezzo. Vediamoli uno per volta.

Asus ROG GX501VI Zephyrus

Anche per la presenza di Jen-Hsun Huang, CEO di NVIDIA, durante il keynote al Computex in cui è stato presentato, Zephyrus è proprio l'emblema della tecnologia di cui stiamo parlando. Si tratta di un sistema letteralmente impressionante per spessore, peso e dimensioni complessiva, con una soluzione di raffreddamento avveniristica.

Lo spessore di questo laptop gaming varia da 16,9 a 17,9 millimetri. Zephyrus si caratterizza per un design aerodinamico: quando si apre il coperchio si ottiene un effetto che ottimizza i flussi d'aria, abbassa le temperature e migliora l'efficienza acustica in termini di rumore generato per watt.

Parliamo di un sistema dotato di CPU Kaby Lake Core HQ con un quantitativo di RAM massimo di 24GB. Il display è di 15,6 pollici con pannello IPS, refresh rate 120 Hz e supporto alla tecnologia G-Sync. Abbiamo storage M.2 NVMe e la 1080 nella versione da 90W. Il peso di questo gioiellino, su cui però vige il massimo riserbo riguardo al prezzo, è di 2,24 kg.

Un'altra caratteristica decisamente innovativa dello Zephyrus riguarda il tastierino numerico laterale: questo perché basta premere un tasto per passare dalla modalità tastierino numerico a touchpad. Il quale viene dunque posizionato in un luogo atipico rispetto al tradizionale, con svariati vantaggi in termini di interazione secondo i tecnici di Asus ROG.

Non perdetevi il video che abbiamo registrato al Computex in cui mostriamo tutte le caratteristiche salienti dello Zephyrus.

MSI GS63VR Stealth Pro

MSI, oltre che sulle caratteristiche hardware che permettono di giocare anche in VR con i portatili della linea GS, punta in maniera decisa sulla qualità dei display. In questo caso abbiamo una soluzione da 15 pollici con supporto G-Sync, tempo di risposta di 3ms e frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Si tratta di un display in grado di offrire colori vividi in HDR in accordo alle ultime tecnologie dei videogiochi. Il tutto all'interno di uno chassis spesso soli 17,7 millimetri, ovvero quanto alcuni dei moderni notebook ultraportabili particolarmente sottili.

In questo caso MSI usa il sistema di raffreddamento Cooler Boost Trinity con 5 condotti di calore e ventole di tipo Whirlwind Blade per una dissipazione efficiente e silenziosa. Abbiamo ancora una volta la tastiera meccanica SteelSeries alimentata dal software SteelSeries Engine 3 e sistema audio ESS Sabre HiFi 24bit/192kHZ. Questa soluzione, dotata di GeForce GTX 1070, è già disponibile in Italia al prezzo di 2599 Euro.

MSI GS73VR Stealth Pro

Rispetto al modello precedente cambia il display, qui nella variante da 17,3 pollici. Si tratta di pannello TN con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il resto delle caratteristiche è simile a quelle del modello precedente con Cooler Boost Trinity, True Color Technology e tastiera meccanica con retroilluminazione individuale per tasto fornita da SteelSeries. I due MSI accolgono al loro interno un processore di tipo Kaby Lake Core HQ. Anche in questo caso non perdetevi l'anteprima dal Computex.

Acer Predator Triton 700

Molto interessante anche il nuovo Acer Predator, anch'esso presente al Computex. Il nuovo modello monta una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1080 e un processore Intel Core di settima generazione in una struttura di alluminio da 18.9 millimetri. Questo è possibile grazie alle avanzate ventole in metallo AeroBlade 3D di Acer, che aumentano il flusso d’aria del 35.1% occupando meno spazio nel dispositivo. La presenza di due SSD1 PCIe NVMe in RAID 0 e fino a 32 GB di memoria DDR4 a 2400 MHz garantisce elevate prestazioni.

Predator Triton 700 VR-ready offre immagini luminose e vivaci grazie al display IPS Full HD da 15.6 pollici con supporto alla tecnologia G-Sync. A completare le potenti caratteristiche del notebook ci sono le tecnologie Killer DoubleShot Pro e Thunderbolt 3 che forniscono fino a 40 Gbps di velocità e supportano un’uscita video anche in dual 4K. Il Predator Triton 700 possiede inoltre due porte USB 3.0, utilizzabili anche per ricaricare il dispositivo, una porta USB 2.0, una porta HDMI 2.0, un connettore DisplayPort e una porta Gigabit Ethernet per chi preferisce un collegamento cablato. La rete è potenziata dalla tecnologia Killer DoubleShot Pro, che utilizza la connessione più veloce (Ethernet o Wireless) per dare la priorità al traffico di dati desiderato.

Predator Triton 700 è interessante anche nel design, offrendo una sottile struttura nera e un aspetto minimalista. Una grande lastra di Corning Gorilla Glass posta sopra la tastiera fa da finestra per il sistema di raffreddamento del notebook, formato dalle ventole AeroBlade 3D e da cinque tubi per il passaggio del calore. La tastiera meccanica permette una digitazione precisa e tempi di risposta rapidi. I tasti sono retro illuminati in RGB e il loro colore può essere programmato individualmente. Predator Triton 700 sarà disponibile ad agosto a partire da 2.229 euro.

HP Omen 15

Chiudiamo con HP Omen, brand che il produttore statunitense vuole rinforzare per andare sempre più incontro alle esigenze dei videogiocatori e che non manca il passaggio a Max-Q e a G-Sync. I due nuovi laptop HP Omen sono disponibili con i processori Kaby Lake Core. Mentre Omen 15 può essere dotato di GeForce GTX 1060 o Radeon RX 550 GPU, nel caso di Omen 17 si può scegliere fra GeForce GTX 1070 o Radeon RX 580. Entrambi i laptop offrono la tastiera meccanica con retroilluminazione Dragon-red e rollover su 26 pulsanti, e possono essere equipaggiati con display 1080p o 4K con tecnologia G-Sync nel caso di GPU NVIDIA e FreeSync per AMD.