SD 6.0: memorie SD più veloci A2 per le app e UHS-III per video 8K

La SD Association è l'organo che si occupa della standardizzaione legata alle memorie SD, all'anagrafe Secure Digital. Le specifiche sono ormai giunte alla versione SD 6.0, una generazione che ha introdotto diverse novità interessanti per un ampio spettro di utilizzi. Quella che maggiormente interessa il mondo mobile è certamente la certificazione App Performance Class A2, che fa seguito alla A1 di cui abbiamo recentemente parlato anche in questo video.

Come dicevamo nel filmato, sempre più spesso le memorie microSD trovano spazio nei nostri cellulari come espansione della memoria interna: da un lato crescono le dimensioni dei sistemi operativi e delle interfacce proprietarie, dall'altro le stesse app sono sempre più voraci di spazio.

Da Android 6.0 in poi il sistema operativo di casa Google permette i cosiddetti Adoptable Storage, ossia memorie esterne che possono essere adeguatamente formattate e rilevate dall'OS come una estensione senza soluzione di continuità della memoria di storage interna. In questo caso contano molto le prestazioni delle schede utilizzate, in quanto accesso, lettura e scrittura condizionano molto la velocità operativa delle applicazioni che risiedono sulla memoria esterna.

App Performance Class A2 certifica schede con le sequenti prestazioni: Random Read Input-Output access Per Second (IOPS) pari a 4000, Write IOPS pari a 2000 e Sustained Sequential performance di minimo 10MB/s. Inoltre la nuova specifica introduce anche le funzioni di Command Queue, che aumenta le prestazioni di random read e la possibilità di eseguire task multipli in contemporanea, di Cache, per una più veloce scrittura, e di Self-Maintenance.

Assieme ad A2 vengono introdotte anche le classi UHS-III in grado di arrivare fino a trasferimenti teorici in full duplex di 624 MB/s e la classe LV (Low Voltage) per operare in sistemi a basso consumo con voltaggi di 1,8V contro i 3,3V degli apparecchi normali.