Online le specifiche dei processori AMD Ryzen: da 4 a 8 core

Il debutto dei processori AMD Ryzen di prossima generazione è ormai solo questione di poche settimane; per questo motivo non deve sorprendere che siano apparsi online nelle ultime ore i dati tecnici di ben 17 diverse versioni che AMD dovrebbe rendere disponibili in parte al debutto ufficiale sul mercato, in parte nelle settimane successive a questo.

Di seguito riportiamo i dati per le versioni a 4, 6 e 8 core appartenenti alle famiglie Ryzen 3, Ryzen 5 e Ryzen 7, ricordando come sempre che si tratta di specifiche tecniche non ufficialmente fornite dal produttore e che quindi potrebbero non risultare corrette.

Modello Cores Threads L3 TDP Clock Turbo XFR Prezzo AMD Ryzen 7 1800X 8 16 16MB 95W 3,6GHz 4GHz 4GHz+ 499$ AMD Ryzen 7 1700X 8 16 16MB 95W 3,4GHz 3,8GHz 3,8GHz+ 389$ AMD Ryzen 7 1700 8 16 16MB 65W 3GHz 3,7GHz - 319$ AMD Ryzen 5 1600X 6 12 16MB 95W 3,3GHz 3,7GHz 3,7GHz+ 259$ AMD Ryzen 5 1500 6 12 16MB 65W 3,2GHz 3,5GHz - 229$ AMD Ryzen 5 1400X 4 8 8MB 65W 3,5GHz 3,9GHz 3,9GHz+ 199$ AMD Ryzen 5 1300 4 8 8MB 65W 3,2GHz 3,5GHz - 175$ AMD Ryzen 3 1200X 4 4 8MB 65W 3,4GHz 3,8GHz 3,8GHz+ 149$ AMD Ryzen 3 1100 4 4 8MB 65W 3,2GHz 3,5GHz - 129$

Notiamo come i nomi scelti da AMD aiutino a indicare chiaramente quali siano le specifiche tecniche generali: per i modelli Ryzen 7 troviamo architettura a 8 core con la possibilità di gestire sino a 16 threads in contemporanea. Per quelli Ryzen 5 il numero di core è pari a 6 oppure 4 a seconda del modello, sempre con la possibilità di gestire un numero doppio di threads in parallelo. A chiudere troviamo le CPU Ryzen 3, con architettura quad core ma sprovviste di tecnologia di multithreading.

I valori di TDP passano da un massimo di 95 Watt per le declinazioni più potenti sino a 65 Watt per quelle a più basso consumo, ferma restando la possibilità di avere a disposizione una versione a 8 core con multithreading attivo anche in questo ridotto range di consumo. La tecnologia XFR, Extended Frquency Range, è supportata dalle sole CPU dotate di suffisso X nel nome, mentre tutte le versioni sono dotate di moltiplicatore di frequenza sbloccato così da facilitare l'overclock.

I listini indicati non sono ufficiali, ma stando alle indiscrezioni dovrebbero essere quelli effettivamente praticati da AMD sul mercato. Riteniamo plausibile non siano corretti "al dollaro", ma possano fornire una indicazione di massima del posizionamento di mercato di questi processori rispetto alle soluzioni concorrenti.. Come sempre in questi casi sono in dollari USA, tasse escluse, e per questo motivo confrontabili direttamente con quanto indicato da Intel per le proprie CPU della famiglia Core.

I processori verranno abbinati in bundle con nuovi sistemi di raffreddamento, compreso un modello della famiglia Wraith indicato con il nome di HS81 che verrà destinato alle versioni di CPU Black Edition specificamente rivolte a chi vuole procedere con l'overclock. Non ci resta anche attendere alcune settimane ancora per avere dati ufficiali, oltre alle prime analisi prestazionali dei processori a confronto con le proposte Intel della famiglia Core.