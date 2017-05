Intel ufficializza i nuovi brand per le CPU Xeon attese da metà 2017

Intel annuncia quest'oggi ufficialmente un nuovo branding per i propri processori della famiglia Xeon, destinati all'utilizzo in differenti tipologie di prodotti a partire dai piccoli server sino ai potenti cluster in datacenter. Dalla metà del 2017, con il debutto delle nuove generazioni di processore, Intel utilizzerà uno schema a 4 brand che avevamo già anticipato nei giorni scorsi con questa notizia.

Le famiglie riprendono i colori delle medaglie, così da definire in modo semplice il posizionamento di mercato delle differenti tipologie di CPU. All'interno di una specifica famiglia di prodotti saranno presenti varie versioni di CPU, indicate con la tradizionale classificazione con codice numerico in funzione delle caratteristiche tecniche e della potenza offerta.

Intel Xeon Platinum Processor : si tratta delle PCU più potenti tra quelle a disposziione, dotate di funzionalitò hardware che ne migliorano la sicurezza e che sono orientate agli ambiti di business agility;

: si tratta delle PCU più potenti tra quelle a disposziione, dotate di funzionalitò hardware che ne migliorano la sicurezza e che sono orientate agli ambiti di business agility; Intel Xeon Gold Processor : questi sono i processori che abbinano elevate prestazioni, alte frequenze di clock per la memoria, interconnessioni più avanzate senza rinunce in termini di stabilità di funzionamento nel lungo periodo;

: questi sono i processori che abbinano elevate prestazioni, alte frequenze di clock per la memoria, interconnessioni più avanzate senza rinunce in termini di stabilità di funzionamento nel lungo periodo; Intel Xeon Silver Processor : per questi processori Intel punta ad ottenere un bilanciamento tra efficienza nelle prestazioni e consumi contenuti;

: per questi processori Intel punta ad ottenere un bilanciamento tra efficienza nelle prestazioni e consumi contenuti; Intel Xeon Bronze Processor: per queste soluzioni Intel specifica il posizionamento di mercato come quello entry level, con riferimento alle prestazioni velocistiche.

La nuova generazione di processori Intel Xeon, al debutto alla metà del 2017, prevede l'impleemntazione di varie novità che andranno ad operare in parallelo con altre innovazioni introdotte da Intel nel datacenter. L'azienda segnala tra le varie il supporto al codice AVX-512 attraverso Intel QuickAssist, l'adozione di soluzioni di storage della famiglia Optane oltre agli SSD della gamma DC. Non manca la possibilità di utilizzare acceleratori specifici, coem soluzioni FPGA o le schede Intel Xeon Phi.

L'annuncio odierno si limita alla sola operazione di rebranding, con la quale scompaiono le precedenti famiglie Xeon E7 per modelli da 4 a 8 e più socket e Xeon E5 per sistemi a 2 e 4 socket. Nel corso delle prossime settimane, con il debutto dei primi processori di nuova generazione, vedremo anche quali saranno le versioni di CPU con le rispettive caratteristiche tecniche.