CPU Intel Skylake-X e Kaby Lake-X al debutto il 30 maggio

E' previsto per il 30 maggio, in occasione del Computex 2017, il debutto della prossima generazione di piattaforme e processori Intel per la piattaforma HEDT, sigla che identifica le soluzioni top di gamma dell'azienda americana per sistemi desktop.

Abbiamo già parlato, con questa notizia, del previsto anticipo nel debutto delle soluzioni per piattaforma Basin Falls e ora giunge conferma che chipset Intel X299 e processori delle famiglie Skylake-X e Kaby Lake-X debutteranno in occasione del keynote che Intel ha previsto per il giorno di apertura ufficiale del Computex 2017.

All'annuncio non corrisponderà però immediata disponibilità dei processori, che giungeranno sul mercato solo a partire dal 26 Giugno. La mossa di Intel sembra quindi essere quella di anticipare il lancio ufficiale della nuova piattaforma HEDT così da potersi meglio contrapporre con la attesa futura piattaforma HEDT che AMD dovrebbe presentare proprio in concomitanza con il Computex.

Parliamo in questo caso delle soluzioni della famiglia Ryzen a 12 e 16 core, ottenute affiancando sullo stesso package due die Ryzen a 6 e 8 core rispettivamente offrendo in questo modo controller memoria quad channel. Tutto questo richiederà l'utilizzo di nuove schede madri, basate su quello che viene indicato dalle indiscrezioni apparse online come modello AMD X399, dotate di nuovo socket per la connessione del processore richiesto visto il cambio di architettura interna.

I processori Intel Kaby Lake-X riprenderanno le caratteristiche architetturali dei modelli Kaby Lake per schede madri socket LGA 1151 attualmente in commercio, mantenendo controller memoria dual channel e presumibilmente offrendo un boost prestazionale grazie alla superiore frequenza di clock. Per i modelli Skylake-X, invece, si prevedono versioni da un minimo di 6 sino a un massimo di 12 core: in questo caso assisteremmo ad un passo in avanti rispetto ai 10 core di massimo delle proposte Intel Core i7 della famiglia Broadwell-E che sono al momento attuale disponibili in vendita.