Architettura quad core, con HyperThreading, per le future CPU Core i3

Con i processori della serie 8000, appartenenti alla famiglia nota con il nome in codice di Coffee Lake e attesi al debutto all'inizio del prossimo anno nelle versioni desktop, Intel introdurrà per la prima volta architettura a 6 core nelle piattaforme mainstream della gamma Core i7.

Non sarà però solo questa la novità della nuova famiglia. I processori della famiglia Core i3, infatti, vedranno l'adozione di architettura di tipo quad core per la prima volta. Sono emerse online le specifiche del modello Core i3-8300, soluzione che dovrebbe posizionarsi sul mercato ad un listino pari a circa 150 dollari secondo quanto riportato dal sito cinese PCEva.

Per questo processore troveremo non solo 4 core fisici ma anche l'abbinamento con tecnologia HyperThreading: questo permetterà alla CPU Core i3-8300 di gestire sino ad un massimo di 8 threads in parallelo. Per questo processore viene indicata una frequenza di clock pari a 4 GHz, valore che resterà fisso in quanto a differenza dei modelli Core i5 e Core i7 le proposte Core i3 non implementano supporto alla tecnologia Turbo Boost.

Sarà a questo punto interessante verificare anche le specifiche tecniche dei processori Core i5, che tipicamente Intel propone nel settore desktop con architettura quad core in abbinamento a tecnologia Turbo ma senza supporto a quella HyperThreading. E' ipotizzabile che anche per queste CPU troveremo supporto HyperThreading sempre con architettura a 4 core, mentre per le versioni Core i7 saranno 6 i core con HyperThreading. Altra alternativa è che Intel possa riservare per i processori Core i5 6 core fisici, in questo caso senza supporto HyperThreading così da meglio differenziarle rispetto alle CPU Core i7.